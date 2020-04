María Paula Romo: Ya se giraron recursos a unos GAD

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, puntualizó que el Gobierno se iba a seguir encargando del manejo de la emergencia sanitaria frente a la epidemia del coronavirus, que por consiguiente mantenía la administración de hospitales y demás infraestructura, con la debida provisión de suministros y con el propósito de precautelar la salud pública.

Luego de que el Gobierno dispuso que los municipios determinaran el color del semáforo en sus jurisdicciones para pasar, a partir del 4 de mayo, del aislamiento al distanciamiento social, alcaldes han demandado la entrega de recursos pendientes para tomar acciones efectivas y evitar el riesgo de rebrotes de casos de COVID-19.

La ministra Romo indicó que el Gobierno seguirá controlando las medidas de confinamiento establecidas para la población y descartó que se esté entregando nuevas competencias a los municipios.

María Paula Romo: Alcaldes no estarán a cargo ni del confinamiento ni de nuevas competencias

“No es que cada alcalde va a poner normas diferentes”, recalcó en una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

Durante el informe de actualización de casos, en el que el registro a la mañana del martes 28 fue de 24 258 contagios confirmados, la ministra Romo anunció que este miércoles se efectúa una reunión con los alcaldes del país para tratar aspectos de la nueva fase de la emergencia, la de pasar del aislamiento al distanciamiento social.

Indicó que la instancia que mantendrá el encuentro será el COE nacional y que la convocatoria estaba a cargo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

Raúl Delgado, presidente de AME y alcalde de Paute (Azuay), sostuvo que en cuanto a transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) resta un porcentaje de febrero y están pendientes marzo y abril, que el total adeudado es de $340 millones.

En este tema, la ministra Romo aseguró que la semana pasada el Gobierno central pagó $90 millones a los GAD y agregó que el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) ha otorgado a los municipios una moratoria de cuatro meses para sus pagos.

“Se ha privilegiado a aquellos que no tienen nada en cuentas corrientes, en la sumatoria total, al mes pasado tenían $1200 millones en sus cuentas”, mencionó la funcionaria.

Muchas autoridades seccionales han adelantado que mantendrán las restricciones y que harán pruebas de detección de la enfermedad para decidir algún cambio en las próximas semanas.

El color del semáforo determina prohibiciones, menos estrictas en amarillo y en verde. Por ejemplo, se permite la reanudación de actividades productivas con el 50 % y 75 % del personal, en su orden.

Mortalidad en provincia de Santa Elena tuvo pico de 53 en un día; promedio actual es de 20

El porcentaje de fallecidos confirmados con coronavirus aumentó en el 820 % en 8 días. Esto según el informe del COE nacional, donde en esta provincia, según el registro de la Prefectura, los decesos llegaron a 1000 en unas tres semanas.

Del lunes 16 de marzo al viernes 24 del mes en curso, el prefecto José Daniel Villao contabilizó 944 muertos en la provincia peninsular, pero ya van más de mil víctimas con el promedio actual de 20 decesos.

El miércoles 15 fallecieron 53 habitantes, en el pico de días de terror. En la capital Santa Elena, el domingo 19 hubo 20 víctimas mortales en una sola jornada, según el alcalde Otto Vera.

El funcionario señaló que esperan volver a los promedios de cuatro muertos en la provincia, incluidos dos en la capital, que por ahora el registro es de 20 y 10 pérdidas, en su orden.

“Veremos si en siete días seguimos bajando para determinar algún cambio del color del semáforo”, expuso en una transmisión por redes, luego de descartar salir del aislamiento.

En la parroquia Chanduy y comunas, el registro de muertos era de 144 al domingo 26, incluidos 36 en Pechiche, la localidad más golpeada.

A partir del 4 de mayo, los alcaldes determinarán si cambian el color rojo del semáforo en sus jurisdicciones, lo que permitiría la reanudación de las actividades productivas de manera parcial.

Más alcaldes detallan situación de sus cantones frente al semáforo

Daniel Cisneros, Salinas: Solo en Salinas tenemos 175 casos

“No estamos de acuerdo en que nos liberen el 4 de mayo, consideramos la cantidad de casos, solo Salinas tiene 175 casos, y la provincia por encima de los 820 fallecidos.

Bajo ese concepto deberíamos mantener el semáforo en rojo. Junto al prefecto mandamos un oficio al Gobierno, pues la situación sanitaria tiene graves problemas.

Solo tenemos el hospital Liborio Panchana con capacidad para 120 camas y solo tiene siete respiradores. Pedimos más al Gobierno.

Los tres alcaldes de Santa Elena (Salinas, La Libertad y Santa Elena) estamos trabajando de la mano para entregar respiradores al Ministerio de Salud Pública, hemos hecho un convenio en diferentes áreas, estamos fumigando, sanitizando y entregando raciones alimenticias a las familias. También entregamos mascarillas y guantes a policías y militares porque tampoco tienen.

Estamos sanitizando los barrios y dando charlas por redes sociales con técnicos y médicos que conocen del tema.

El Gobierno nacional nos debe algunos meses a la institución, el último recurso fue pagado en enero. Nos deben del IVA y los militares por la base deben desde el 2012”.

Coronavirus en Ecuador: Alcaldes anuncian, en su mayoría, que sigue aislamiento

Víctor Valdiviezo, La Libertad: No tenemos un hospital en el cantón

“En nuestro cantón se empieza a notar un decrecimiento en la cantidad de decesos, sin embargo, considero que es cuando más se deben fortalecer las medidas para que la curva siga en descenso.

No tenemos un hospital COVID en nuestro cantón y todos son derivados al provincial, y eso es definitivamente una debilidad en el sistema de salud pública

Como Municipio nos hemos activado en dos frentes; en alimentación y salud, en cuanto a prevención.

Entregamos kits de alimentos con recursos del GAD, se han hecho brigadas de desinfección en bancos, cajeros, supermercados, mercados municipales, en vehículos, en casas, y hemos limpiado calles con detergente y cloro.

También se ha hecho la activación de mercados satélites para evitar la aglomeración en los mercados centrales. Nos estamos organizando con empresarios para obtener donaciones y armar más raciones de alimentos.

Antes se daban entre dos y cinco fallecimientos al día en promedio en La Libertad. Según datos del cementerio del cantón, del 1 al 24 de abril se ha enterrado en total a 222 personas”.

Francisco Asán, Milagro: Se requiere una campaña, concienciar

“Nos pasan una responsabilidad que realmente debe tener el Gobierno por una razón: que la información oficial que nos llega no coincide con la que tenemos nosotros. Segundo, percibimos que ni siquiera vamos a poder actuar de acuerdo con nuestros criterios, porque para eso se necesitan recursos. Están atrasados con los municipios, algunos desde febrero. No podemos pasar de un estado a otro porque se requiere de una campaña de concienciación, explicar estos son los riesgos.

Del 14 de marzo al 17 de abril tuvimos 502 defunciones y la información oficial es la mitad, no tengo datos de contagios, se la pediré en el COE al Ministerio de Salud. Pero si el resultado lo dan a los quince días, cómo tenemos actualización.

No tenemos capacidad de pago ni de endeudamiento, creo que del Banco del Estado nos saldrá un crédito, según nuestra población, de $250 000 pagables a cinco años, que durarían tres meses. Hacemos dos tipos de fumigaciones, una de desinfección y otra de control de vectores, necesitamos otro equipo, uno nos prestaron, dimos mascarillas para el personal de primera línea, desinfectamos dos hospitales, presupuestamos la compra de 1500 raciones a la semana”.

Carlos German, Babahoyo: Necesitamos urgente los recursos

“Me parece una lavada de manos de parte del Gobierno Nacional dejar que los GAD asuman toda la responsabilidad a partir del 4 mayo para que enfrentemos solos la emergencia sanitaria. Considero que lo podemos hacer, pero necesitamos urgentemente los recursos.

Hasta el momento las asignaciones de los meses de marzo y abril son las que el Gobierno Central nos adeuda, por ahora son 11 los fallecidos por COVID confirmados en el cantón y cerca de 50 los sospechosos o que hayan perdido la vida por otra causa desde que se inició la emergencia sanitaria y más de 300 los casos COVID que registra la capital fluminense.

Haremos una evaluación con los jefes departamentales del GAD para conocer los resultados y de cómo estamos para así empezar con acciones, pero necesitamos el dinero hasta de la devolución de IVA que tampoco se nos asigna.

Los hospitales que recibe y tratan a pacientes con coronavirus no cuenta con los especialistas médicos que se requiere y que tampoco el Ministerio de Salud los ha dotado de suficientes insumos y equipos hospitalarios y humano. Por ahora el COE cantonal se mantiene en semáforo rojo y lo hará hasta mediados de mayo».

Dalton Narváez, Durán: Demora de resultados, gran falla

“Nos están dando lo que establece la Constitución y las competencias, para estos temas, son los COE cantonales, pero hay una condición clara: estar al día con las transferencias del Gobierno. Marzo y abril e IVA, pendientes, y sin recursos no se puede trabajar, si no fuera por el apoyo de la empresa privada, que nos ha donado kits de alimentos, fumigación, apoyo de la Prefectura, la Gobernación nos donó unos féretros, cabinas de desinfección. Hay que trabajar con la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito para poder ejecutar ordenanzas, toques de queda, pico y placa.

Durán registra 80 muertos, según el coordinador del Ministerio de Salud, en tres centros de salud, fuera de los 30 o 40 muertos en las casas; pedí terminar la obra del hospital tipo C, de 120 camas, listo hubiera sido otro el cantar, podríamos ayudar a municipios vecinos.

La información pública dice 300 contagios, pero hay muchos más, exámenes que demoran de 7 a 15 días en entregarlos, hay gente asintomática que se relaciona con la familia, la demora es una gran falla.

Repartimos unos 18 000 kits de alimentos y repito, el apoyo de la empresa privada ha sido fundamental y el de la diócesis de Yaguachi».

Lucía Sosa, Esmeraldas: Hay un incremento de casos

“Como Municipio enviamos al COE provincial y nacional el pedido de ampliar la cuarentena y exhortamos al Gobierno mantener la medida de restricción en Esmeraldas, porque recién se están incrementado los casos de COVID-19 en la capital esmeraldeña.

En la capital esmeraldeña es donde se reporta el mayor número de casos de coronavirus en la provincia, 81 confirmados y 8 fallecidos hasta la semana pasada.

Esta ciudad tiene dos hospitales, el del sur Delfina Torres y el básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que integran las 16 unidades operativas del Ministerio de Salud Pública (MSP) del cantón Esmeraldas.

Con la reapertura de dos pisos del antiguo hospital Delfina Torres se instalarán unas 120 camas exclusivamente para brindar atención médica a pacientes con COVID-19.

Respecto a recursos, al Municipio de Esmeraldas se le adeuda, por parte del Gobierno, alrededor de $2 millones por asignaciones, más $800 000 por devolución del IVA, y eso ha impedido pagar sueldos a los 700 empleados. Se han planteado dos procesos de adquisición de equipos de bioseguridad por más de $79 000”. (I)

