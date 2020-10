María Paula Romo dice que auto en el que se moviliza Andrés Arauz es del socio de Jorge Chérrez, implicado en la posible estafa al Isspol

La mañana de este domingo 11 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que el vehículo en el que se moviliza el candidato presidencial de la alianza Centro Democrático – Compromiso Social, Andrés Arauz, pertenece a Luis Alberto González, presidente de la Casa de Valores Orión, antes del 2015 con el nombre Ibcorp.

Romo aseguró que González es socio de Jorge Chérrez Miño, representante de la empresa IBCORP, vinculada al caso de posible estafa por más de $300 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

«Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas en la estafa al Isspol», dijo la ministra, junto a tres fotografías que muestran las placas del jeep PCE1529 a nombre de Luis Alberto González Aguirre y dos más en las que González aparece como presidente Ejecutivo de IBCORP y como accionista de esta empresa junto a Chérrez, el 29 de marzo del 2012, el mismo día que también aparece González como accionista junto a International Business IBCORP S.A., según los registros de la Superintendencia de Compañías.

Diario EL UNIVERSO conoció la escritura pública en la que se cambió la denominación IBCORP Casa de Valores S.A. a ORION, el 4 de febrero del 2015, con un aumento de capital y como socio mayoritario González Aguirre.

Al respecto, Arauz, quien se encuentra en recorrido por Cayambe – Pichincha, en una alocución pública, señaló: «Tenga clarísimo señora Ministra, los policías están atentísimos de que si no recuperan esos $350 millones, no se van a quedar tranquilos. No quiera inventarse ningún cuento de que con eso se está financiando estos diálogos con los pueblos, las nacionalidades y comunidades rurales del Ecuador. Estamos recorriendo el país con nuestros recursos».

El expresidente Rafael Correa sí lo hizo en su cuenta de Twitter y señaló: «¡El reino del terror! No sé si es verdad ni me interesa, pero si ustedes van en el carro del vecino del cuñado de alguien a quien esté persiguiendo este Gobierno, también son “culpables”. Romo está desquiciada. Sabe que pronto no tendrá dónde esconderse. Sin odio, pero con memoria».

Esta tarde, contactó a este Diario una persona que dijo ser representante de Orion y que no dio su nombre, dijo que enviarán una carta aclaratoria al Ministerio de Gobierno y remitió una nota de prensa rechazando las aseveraciones de la ministra Romo, señaló que el auto al que hace referencia fue vendido en el 2019, ratificó que González Aguirre es el accionista mayoritario de Orion, que en el 2015 cambió de nombre, que no tienen ningún tipo de relación con IBCORP, vinculada a la supuesta estafa con el Isspol. (I)

