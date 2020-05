María la Madre de Dios y Madre nuestra

Lucas, al narrar las circunstancias que rodean el nacimiento de Jesús, describe con sencillez el riesgo que sigue impregnando la vida de María.31​ Ante un edicto de César Augusto que ordena un censo,39​ José y María deben emprender la travesía desde Nazaret en Galilea hacia Belén en Judea, cuando ella está por dar a luz.40​ Como no hay sitio para hospedarse, debe dar a luz en un pesebre.41​ El relato del evangelio de Lucas parece resaltar de forma creciente la fe de María, quien se fía de Dios a pesar de no comprender plenamente lo que sucede: ella guarda «estas cosas» y las me

dita en su corazón.42​ Con motivo de la presentación de Jesús en el Templo para dar cumplimiento a la ley que ordena que todo varón primogénito ha de ser consagrado al Señor,43​ se produce un nuevo signo de inseguridad para María. Un hombre justo y piadoso llamado Simeón, a quien le es revelado que no verá la muerte antes de ver al Cristo, reconoce en el hijo de María la salvación, luz para iluminar a los gentiles y gloria del pueblo de Dios, Israel.44​ Pero a continuación, una profecía realizada por Simeón atraviesa la figura de María: Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción –– ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! –– a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.»

El Evangelio de Lucas nos lega una frase que se repite dos veces casi literalmente, forma de poner énfasis en el asunto. En la escena del nacimiento de Jesús, después que los pastores relatan a José y María lo que se les había dicho del niño, el evangelista agrega que «María conservaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón».42​ Y un poco más adelante, al relatar el episodio del hallazgo del Jesús, de doce años, entre los doctores del templo, el evangelista repite casi textualmente la frase antes citada: «Y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón».53​ Es de notar que esta segunda frase no solo se refiere a la respuesta dada por Jesús en el templo a los doce años, sino que es razonable extenderla a todo lo que Jesús le dijo en los diálogos que con ella tendría durante los años que pasó «sujeto a sus padres». También es claro que el evangelista señala que María conservaba esas palabras a pesar de que ni ella ni José habían entendido la respuesta de Jesús en el templo: que «convenía que él se ocupara de las cosas de su Padre». Juan de Maldonado comenta que no podía María dejar de comprender que Jesús llamara a Dios «su Padre», ni tampoco podía resultarle extraño que él se considerara obligado a ocuparse de las cosas de Dios. Lo que María aún no comprendía era «a qué cosas llamaba Jesús las cosas de su Padre: de enseñar primero a los hombres, y luego de morir por ellos».54​ A pesar de que, bajo este aspecto, las palabras de Cristo quedaron de momento envueltas en el misterio para la mente de María, ella las guarda como una reliquia, lo que forma parte de la psicología profunda de María. De allí que haya autores que hagan referencia a ella dándole el título de «Señora del Silencio».55​ Y es también por ello que algunos exégetas han llegado a considerar a María misma como una de las fuentes primarias del Evangelio de Lucas.51​ En cualquier caso, aun cuando María no fuese una fuente oral del Evangelio de Lucas, es razonable al menos admitir la existencia de un testimonio mediato: las palabras de María pueden haber llegado a Lucas a través de Juan el Apóstol o de mujeres que convivieron con ella.

Durante el ministerio público de Jesús, María aparece mencionada en los Evangelios como «su Madre», situación especial de la que no goza ningún otro miembro de la comunidad. Un pasaje del Evangelio de Lucas describe cómo una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron».56​ Jesús respondió: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen».

Según José María Cabodevilla, Cristo no significó con esas palabras que haya otros seres más dichosos que su madre pero, en lugar de poner particular relieve en la virginidad de María, en su concepción inmaculada o en su maternidad divina, expresó que la bienaventuranza principal de María consiste, no solo en haberlo concebido y criado a él, sino en haber escuchado y puesto en práctica su palabra, en haber creído en él,​ tal como lo exclamó antes Isabel: «Feliz de ti por haber creído».

​ En el Evangelio de Juan, la vida pública de Jesús se encuadra entre los dos únicos pasajes en los que aparece su Madre, propios de este evangelio. Se trata de las «bodas de Caná»​ y la «muerte del Señor»,​ o sea, el inicio y el final del ministerio público de Jesús.

Las bodas de Caná tienen lugar cuando, según lo expresa Jesús, todavía no ha llegado «su Hora».60​ Sin embargo, (y a pedido de María) Jesús realiza su primer signo para que sus discípulos crean en él. María reaparece al llegar «la Hora»,​ o sea la glorificación de Jesús: su muerte y resurrección. En la cruz, es Jesús quien llama a su Madre, y como en Caná le dice “Mujer”, encomendándole que sea “Madre” del discípulo amado que está con ella junto a la cruz. Así, María adquiere el valor simbólico de ser la madre de los discípulos de Cristo, figurado en el discípulo amado. Se le llama «Mujer», haciendo alusión a la mujer del comienzo del Génesis, «Eva, madre de todos los vivientes». Muchos Padres de la Iglesia (san Jerónimo de Estridón, san Agustín de Hipona, san Cirilo de Alejandría, san Juan Crisóstomo, san Juan Damasceno) señalan al respecto que «si la muerte vino por Eva, la vida vino por María».​ Ahora que comienza una nueva creación, hay una nueva «Mujer» que es la Madre de la Iglesia, madre de todos los que viven. Las teologías católica y ortodoxa destacan que, en virtud de esos dos pasajes, son discípulos del Señor aquellos que –tal como pide María– hacen lo que Él dice,​ que permanecen al pie de la cruz del crucificado junto a María.