Manta soporta días de intenso calor; esto dice el Inamhi

En las últimas horas, Manta y otras ciudades del Litoral ecuatoriano han soportado altas temperaturas.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este domingo, 22 de diciembre de 2019, Manta fue la localidad con el valor más alto: 33.0°C (bajo sombra).

La ciudad de Portoviejo registra este lunes 27ºC.

CONSEJOS

Durante estos días de intenso calor, te dejamos estas recomendaciones:

Evite salir de casa durante las horas centrales del día (entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde).

Beba más líquidos, sin esperar a tener sed . Sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos.

Evite comidas copiosas, tome verduras y frutas. Coma menos cantidad y más veces al día. No tome comidas calientes ni abuse de las bebidas alcohólicas.

Reduzca la actividad física.

Descanse con frecuencia a la sombra.

Use ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

Permanezca en espacios ventilados o acondicionados.

Cuando esté en la casa, utilice las habitaciones más frescas.

Durante el día baje las persianas y cierre las ventanas; ábralas por la noche para ventilar.

Mantenga los alimentos en el frigorífico y vigile siempre las medidas higiénicas de conservación.

Cuando estacione el auto no deje en el interior a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas.

¿Quiénes deben estar protegidos especialmente del calor?

Las personas mayores, discapacitadas y los niños menores de 5 años.

Las personas con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, cardiopatía, obesidad, alcoholismo).

Las personas que tomen alguna medicación habitualmente.

Las personas que realizan trabajos físicos intensos o deporte al aire libre cuando hay temperaturas elevadas.

fuetne:http://www.eldiario.ec/