Maduro amenazó con detener a Guaidó al regreso de su gira: “Que se tome la decisión que se tenga que tomar para hacer justicia”

Durante un acto en Caracas, el dictador venezolano insultó al presidente interino, reiteró su intención de convocar a elecciones del Parlamento y volvió a pedir un canal de diálogo con Donald Trump

23 de enero de 2020

Mientras Juan Guaidó sigue su gira internacional por Europa, Nicolás Maduro sigue enviando amenazas de detención contra el presidente interino de Venezuela. Este jueves, en el marco de un acto por el 62° Aniversario de la Rebelión Popular del 23 de enero de 1958, en Caracas, el dictador llamó a la justicia chavista a “tomar la decisión que se tenga que tomar” contra Guaidó.

“Que abran los ojos en Washington y no se sigan autoengañando con el bobolongo mayor. Ahora se fue de viaje a hacer de su fracaso un fracaso mundial. Yo aspiro que la justicia venezolana esté haciendo seguimiento a todos los llamados de sanciones contra Venezuela y se tome la decisión que se tenga que tomar para hacer justicia”, manifestó el dictador venezolano ante sus seguidores.

Hace exactamente un año Guaidó, con el aval de la Constitución y de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, se proclamó presidente interino del país luego de que la oposición declara ilegítimo el mandato de Maduro por las fraudulentas elecciones celebradas en 2018 que, además de haber tenido opositores inhabilitados, no contó con observación internacional.

“Hace un año pretendieron imponer un golpe de Estado pero no contaron con la unión cívico-militar, con los hijos de Chávez. ¡Aquí hay un pueblo unido dispuesto a ser libre, a hacer Patria!”, señaló el dictador chavista, quien durante los últimos 12 meses perdió gran parte del reconocimiento internacional y cada vez cuenta con menos aliados.

Al referirse a Guaidó y su proclamación, Maduro se mostró desencajado: “¿Quién coño te eligió a ti, bobolongo? Imbécil, traidor, vende patria”.

“Lo dije hace un año: pase lo que pase, nervios de acero. Máxima movilización popular, máxima organización, por eso la victoria nos pertenece. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera acobardado, si yo me hubiera rajado? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera roto la fuerza monolítica de las fuerzas armadas?”, agregó.

Maduro señaló, por su parte, que Guaidó es el responsable de la división en la oposición: “Un periodista del Washington Post me hizo una entrevista en estos días y me quiso echar la culpa de la división de la oposición, yo le dije yo me eches la culpa a mí, la culpa fue de bobolongo. Él mismo fue quien dividió a los partidos y diputados de la oposición”.

En esa línea, el dictador reiteró que este año habrá elecciones a la Asamblea Nacional “llueve, truene o relampaguee”: “Quiero un acuerdo con la oposición para renovar el Consejo Nacional Electoral para dar garantías extras, porque quiero ir a una elección en la que participe toda la oposición para darle una pela y que aprenda a respetar”. Esto, pese a la exigencia de la oposición y de la comunidad internacional de realizar comicios presidenciales.

El régimen reconoce al diputado opositor Luis Parra como titular de la Asamblea Nacional, luego del golpe parlamentario del pasado 5 de enero, que contó con el aval y la participación de la bancada chavista.

Parra, y otros diputados como José Gregorio Noriega, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez (principales), Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña (suplentes), fueron señalados de haber estado involucrados en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP. La oposición, además, denunció que se “vendieron” al chavismo para no votar a Guaidó como presidente del Parlamento.

Maduro invitó a “México, Argentina, Panamá, a la Unión Europea y al Grupo de Contacto” para que “acompañen un acuerdo de consenso con amplias garantías”. “Invito al secretario general de la ONU, mi amigo Antonio Guterres, y se lo digo con tiempo: Venezuela quiere que la secretaría de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales”.

Pese a reiterar sus críticas a Estados Unidos, el dictador venezolano volvió a manifestar su intención de entablar un diálogo con Donald Trump: “Si algun dia Trump, cansado de tanta mentira de Pompeo y Abrams, llegara a un punto de sensatez, los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela siempre tenderemos la mano del diálogo”.

