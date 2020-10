Los enemigos del alma son tres: Mundo, Demonio y Carne. Éstos nos llevan a desobedecer a Dios.

1.- Mundo:

Tener mucho dinero e idolatrarlo

Darle al cuerpo todos los gustos que quiera

Querer obtener muchos honores, mucha fama y muy altos puestos

Para derrotar al mundo debes de:

Amar a Dios y cumplir sus mandamientos

Amar al prójimo y tratarlo como deseamos que nos traten a nosotros

Perfeccionarse a sí mismo lo más posible

2.- Demonio:

¿Quién es el demonio? El demonio es un ángel creado por Dios, que, por haberse rebelado contra el mismo Dios, fue lanzado a los infiernos con otros muchos que llamamos demonios.

El Diablo, acusa, tienta, engaña y miente en su lucha contra el cristiano. Él trabaja a través de sus adeptos, el mundo y la carne. El Diablo usa el mundo y la carne para causar el mayor daño al pueblo de Dios, para obstaculizar el progreso de lo correcto, para los cristianos, parar la proclamación del de la buena nueva y debilitar todo lo que favorece el Reino de Dios.

Vencemos al demonio:

con oración,

con fe,

con sacrificios

y rechazando todo lo malo.

3.- Carne:

Dios nos dio el placer al comer, para no morir de hambre, en el dormir para que el cuerpo descanse, y placer en el sexo, para que podamos procrear. El placer es solamente un estímulo, no es el fin, el problema está en que perseguimos el estímulo en las cosas y no el fin.

Vencemos la carne:

No dando consentimiento a las tentaciones impuras. No es pecado tener tentaciones, el pecado radica en consentirlas.

confesándonos,

comulgando,

asistiendo a la Santa Misa,

evitando las ocasiones de pecar,

evitando las amistades peligrosas,

pensando en el Juicio y la Eternidad que nos esperan,

y haciendo sacrificios.

1 Juan 2:15-17