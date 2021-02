Los emprendedores y el comercio son los que más crean compañías en Manabí

En menos de un año se han constituido 169 compañías en Manabí bajo la figura de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Este modelo societario fue habilitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) desde el año pasado.

Según datos de la entidad, las SAS pueden constituirse con una o varias personas naturales o jurídicas, a través de un trámite sin costo, directamente en la Superintendencia.

Nathalia Montesdeoca Ormaza, intendenta de Compañías de Portoviejo, informó que la SAS es un tipo de sociedad mercantil aprobado en febrero del 2020, pero en mayo se habilitó el sistema para la recepción de los trámites para constituir compañías.

Hasta ahora, Manabí es la cuarta provincia donde más se han creado compañías como SAS.

Hasta enero se contabilizaban 169.

Pichincha con 1.906, Guayas con 1.552 y Azuay con 357, son las provincias con el mayor número de compañías constituidas bajo esta figura.

Montesdeoca recalcó que entre los sectores con mayor número de SAS constituidas están el comercio, el sector de la construcción y servicios profesionales.

“Este tipo de compañías tiene también otra salvedad, que si una persona no define si quiere vender computadoras o teléfonos, puede poner cualquier actividad lícita; también tenemos un buen grupo de compañías que se han constituido bajo ese objeto social, es decir, que pueden ejercer más de una actividad dentro de la misma compañía”, refirió.

Los emprendedores también es otro de los sectores interesados, debido a que estas compañías pueden ser creadas por una sola persona, a diferencia de las sociedades anónimas, que requieren dos socios en adelante.

Además, no se necesita un capital mínimo para crearla.

“Usted puede constituirla con un dólar, y ese valor puede pagarlo hasta en 24 meses, por poner de ejemplo”, indicó, al explicar que para crear una compañía limitada o sociedad anónima el capital mínimo es de $ 400 y 800 dólares, respectivamente.

Otra de las diferencias, es que la SAS se puede constituir mediante un contrato privado, es decir, no se necesita un abogado, notaría ni registro mercantil. “A este tipo de compañías le damos vida jurídica en la Superintendencia de Compañía”, señaló Montesdeoca.

Recalcó que para iniciar el proceso, las personas pueden ingresar a la página web de la entidad y descargar los formatos del acto constitutivo, el contrato y el nombramiento de la persona o personas que van a representar a la compañía.

Todo el proceso es gratis y tarda una semana.

El trámite se puede hacer en cualquier oficina de la Superintendencia de Compañías, y a través de la plataforma web, si la persona que va a constituir la empresa tiene firma electrónica.

“Esta compañía es igual de societaria, igual de legal y jurídica que las otras. Esto conlleva también obligaciones y las mismas responsabilidades que las demás, como presentar los balances, pagar las contribuciones, los activos, y otras obligaciones”, dijo.

Para el economista Francisco Verduga, docente de la Universidad San Gregorio, lo que se busca con esto es que toda persona pague sus impuestos, pues las SAS deben pagar el Impuesto Impositivo para Microempresas, que reemplaza al Impuesto a la Renta.

En este caso, quienes tengan ingresos de hasta 300 mil dólares al año deben pagar el 2% de sus ingresos brutos, es decir, sin considerar los gastos de inversión, por lo que se perderían lo deducible.

“Alguien que venda 300 mil dólares tendría que pagar 6 mil dólares, y mucha gente no se gana esa cantidad para poder pagar esa cifra”, indicó Verduga.

A su criterio, en muchos casos es mejor mantener un RUC porque a los microempresarios, la ley no los ampara en mayores beneficios.

“Lo que buscan es llegar a que todo el mundo pague, pero si alguien tiene dos actividades, en la otra sí paga el Impuesto a la Renta”, recalcó.

fuente:https://www.eldiario.ec/