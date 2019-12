Los chifles manabitas que empezaron en casa y ahora están a punto de cruzar la frontera

De una estructura con pilares de caña y techo de zinc se convirtió en una planta de cemento de 1.000 metros cuadrados con maquinaria de acero que elabora productos que están ahora en cadenas nacionales y en camino a cruzar fronteras.

Los productos son de Chifles del Campo, un emprendimiento manabita dedicado a la elaboración de snacks de plátanos desde Paján, cantón de Manabí. Su propietaria, Luz Yadira Martillo, señala que antes las ventas de los productos representaban US$ 40.000 al año y ahora US$ 200.000.

Los snacks de chifles, antes comercializados en tiendas de la provincia, hoy llegan a las cadenas de supermercados Mi Comisariato y Tía. Martillo comenta que en los inicios del negocio todos los procesos eran “muy caseros”, pero hoy, con una infraestructura tres veces más grande, producen 20.000 kilos mensuales y pueden ir a negociar cara a cara con representantes de las mencionadas cadenas para que sus productos estén en las perchas.

El negocio de Luz Yadira creció y con ello su fuerza laboral. En un inicio ella intervenía con su esposo e hija; hoy tienen ocho empleados. Es un emprendimiento que, además de aumentar sus ingresos, impactó en Paján con la creación de plazas de trabajo.

Chifles del Campo es uno de los emprendimientos con impacto social en la comunidad donde opera y que fue potenciado por el programa Misión Ecuador, que capacita a emprendedores y microempresarios para transformar sus negocios y la sociedad y contribuir al desarrollo económico.

“Es un programa que nos ayudó mucho por todo el aprendizaje. Ahora tenemos la posibilidad de manejar ventas a grandes cadenas y encontrarnos con ejecutivos de Nestlé y estar a la misma altura que ellos”, comenta¿ Luz Yadira. Además, se encuentra en negociaciones para exportar a Colombia. Pro Ecuador ya calificó al emprendimiento como “empresa exportable”.

Tras el programa, Luz Yadira solicitó un crédito de US$ 100.000 para comprar una hectárea de terreno donde hoy opera la planta y dejar atrás la infraestructura de caña con la que inició el negocio.

En ese entonces, cuando Luz Yadira participó, en 2017, el programa se denominaba Misión Manabí. Fue la primera vez que se desarrolló este programa y estuvo dirigido a Manabí por ser la provincia más afectada del terremoto de 2016.

Marcos Mendieta, fundador de Misión Ecuador, señala que en ese entonces el programa seleccionó a 100 de los mejores perfiles empresariales de Manabí. “Tuvimos emprendedores de todo tipo: calzado, tecnología, bebidas, industriales…”, señala. Las personas seleccionadas tenían negocios con mínimo un año de operaciones, productos o servicios con componentes innovadores y que aspiraban a ser líderes de sus comunidades.

Los principales objetivos del programa son reducir la pobreza y acabar con la desigualdad de oportunidades. En Ecuador, la pobreza llega a 25,5% y la pobreza extrema a 9,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El organismo considera a las personas en pobreza a quienes perciben un ingreso familiar menor a US$ 85 y a las personas en extrema pobreza a las que perciben menos de US$ 48.

Hasta septiembre, la tasa de desempleo es de 4,9% y de empleo adecuado (categoría donde se encuentran las personas que reciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo y trabajan 40 horas semanales o más) 38,5%, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC. Son tasas que varían significativamente, pues en septiembre del año pasado la tasa de desempleo era de 4% y de empleo adecuado 39,6%.

Quienes asisten a Misión Ecuador reciben herramientas de liderazgo, emprendimiento, innovación, finanzas, marketing, obtención de créditos, desarrollo personal, entre otros. “El mejor resumen de Misión Ecuador es una píldora de una maestría en emprendimiento, liderazgo e innovación. Los ponentes son empresarios y dirigentes gremiales, y quienes asisten se transforman de emprendedores a líderes de sus comunidades”, comenta Mendieta, quien en 2016 fue becario del programa Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, creado por el Gobierno del expresidente Barack Obama, y al regresar a Ecuador replicó con Misión Ecuador lo que el primer programa imparte.

Cada edición está valorada en US$ 140.000 que se financia con auspicios de empresas y gremios; además, con fondos nacionales, regionales o globales. Para quienes son seleccionados, es completamente gratuito.

El Consulado de Estados Unidos en Guayaquil también respalda la iniciativa. El cónsul Andrew Sherr destaca que el emprendimiento es un tema de gran importancia para la misión diplomática y junto a Misión Ecuador hacen seguimiento por tres meses posteriores a los negocios que recibieron la capacitación, pero no necesariamente en crecimiento de ingresos. “Mirar un resultado solo en términos económicos es perder un poco el impacto. No solo estamos creando emprendedores, estamos tratando de transformar personas”, señala.

