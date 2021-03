Los buses que viajen más de ocho horas están exentos de la restricción vehicular por placas, durante el feriado

Este jueves, 1 de abril del 2021 y a partir del mediodía, comenzará la restricción vehicular por placas pares e impares para carros livianos y buses intra e interprovinciales que circulen por las vías estatales. Sin embargo, hay una excepción. Juan Pazos, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), informó que esta medida no se aplicará para los buses que realicen más de ocho horas de viaje. Por ejemplo, en las rutas Tulcán – Guayaquil, Quito -Cuenca o Quito – Loja. De esa manera, se evitarán inconvenientes para quienes viajan durante la noche. En el oficio ANT-ANT-2021-0192-OF, enviado este 30 de marzo a las operadoras de transporte y terminales terrestres, se informa:

“Es importante mencionar que las operadoras de transporte inter e intraprovincial, sin distinción del tiempo de recorrido, en su operación tanto origen y destino (viceversa) de acuerdo con su contrato de operación, podrán circular independientemente del último dígito de la placa”. Pazos explicó que la restricción por placas impedirá la circulación del 46% de los 11 400 buses del servicio intra e interprovincial. Los transportistas y directivos de las terminales terrestres se organizan para los viajes. El jueves y sábado no circularán las placas impares, y el viernes y domingo no lo harán las pares, según resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. La medida empezará a las 12:00 del jueves; del 2 al 4 de abril no transitarán todo el día, según la placa. En Ibarra se prevé una disminución de frecuencias (turnos). Según Germán Fuentes, administrador de la terminal, cada unidad podrá laborar un día y al siguiente no.

La operación dependerá de la organización de cada empresa. Transportes Unidos -que aglutina a las empresas Andina, Expreso Turismo y Aerotaxi- labora con 45 frecuencias diarias a Quito. Los directivos de Transportes Andina analizaban la situación de sus 42 unidades: 20 poseen placas pares y 22 son impares. En Ambato se organizan, pero también hay preocupación. Los transportistas aseguraron que es imposible laborar con las restricciones por placas. Santiago Narváez, presidente de las Cooperativas de Transporte Intra e Interprovincial de Tungurahua, dijo que la medida del COE es antitécnica, porque ya funcionan con restricciones en el aforo y frecuencias. Las autoridades de la terminal de Cuenca informaron que permitirán la salida de los buses intercantonales e interprovinciales a los diferentes destinos, sin restricción de placas. Con esto, todas las rutas mantendrán sus servicios. Pero los agentes de tránsito controlarán -a más del estado técnico de vehículos y los documentos de conductor- que las empresas cumplan con el aforo del 75% de pasajeros y medidas de bioseguridad.

Para Dennis Machuca, gerente de la Cooperativa Azuay, por el repunte de contagiados no se presenta como un feriado bueno y de alta demanda. En estos días los buses salen con menos de 15 pasajeros. Por eso, esta empresa mantendrá sus turnos cada 30 minutos o una hora, de 05:00 a 19:00. En Santo Domingo estarán autorizadas entre 400 y 600 frecuencias diarias interprovinciales. El gremio preveía tomar este martes 30 en la tarde una decisión sobre si mantener o reducir la flota, debido a que no estaba clara la disposición del COE nacional, dijo el dirigente, Washington Vasco. Rossvan Delgado, jefe operativo de la terminal, dijo que habrá operativos para que se respete el 75% del aforo. Se esperan 15 000 usuarios por Semana Santa. La cifra es menor a los asuetos sin pandemia: de 30 000 a 60 000. En Portoviejo, el gremio de transportistas y la gerencia tenían previsto reunirse este 30 de marzo para definir un plan de contingencia para el feriado.

