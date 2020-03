LLEGÓ EL AGUA A BAHÍA DE CARÁQUEZ

Desde la tarde de este miércoles 4 de marzo del 2020, los barrios altos y bajos de la ciudad de Bahía de Caráquez , están siendo abastecidos de agua potable, pero el liquido aun no llega a la parroquia de Leónidas Plaza .

Colón Villegas dijo que luego de dos semanas, los barrios altos vuelven a contar con el agua como San Roque, Maria Auxiliadora, La Cruz, mientras que en la parroquia de Leónidas Plaza y sus barrios como Mangle 2000, Paco Marazita, Cristo del Consuelo, San Jorge, Los Jardines, Acuarela, sus moradores manifestaron no contar con el agua potable aun.

Hasta el momento la empresa de agua no informa a la comunidad cual es el verdadero problema que impide el abastecimiento de agua, pero el GAD-Sucre destinará el envío de tanqueros a los sectores con problemas de falta de agua.