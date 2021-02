Limitaciones y escasas reservas en los hoteles para este feriado de Carnaval

En los hoteles de Manabí y Esmeraldas se registran pocas reservaciones para pasar los cuatro días del feriado de Carnaval, que empezará este sábado 13 de febrero del 2021. En la Sierra se intensifica la promoción de algunos destinos. La Federación Nacional del Cámaras de Turismo (Fenacaptur) confirma que debido a las restricciones que rigen en varias localidades no se ha mostrado un alto interés por viajar. Holbach Muñetón, presidente de este organismo, indica que casi un 40% de las reservas se reportaron hasta ayer, 10 de febrero del 2021, en algunos hoteles del país. Las limitaciones de los aforos, horarios y otras medidas han incidido. Eso ocurre en Esmeraldas.

Los hoteleros del cantón Atacames cuentan que han recibido pocas llamadas. En uno de los hoteles más grandes, apenas cuatro de las 35 habitaciones están reservadas. Algo similar sucede en Tonsupa; allí, una habitación por hotel, en promedio, fue apartada. Los hoteleros esperan que hasta mañana suban las reservas, aunque dicen que los turistas buscan hospedaje a su llegada. Alfonso Aparicio, dueño del hotel La Aldea, cree que los visitantes llegarán desde el sábado, aunque no como el año pasado que fueron más de 40 000 turistas. En Manabí tampoco hay interés. La Cámara Provincial de Turismo aún no tiene un dato de la cantidad de personas que ocuparán las 16 000 plazas. En Crucita, Portoviejo, los hoteleros prefirieron no invertir por temor a que a última hora el Comité de Operaciones de Emergencia nacional emita nuevas reglas, como el cierre de playas.

Así señala Franklin Zambrano, de la Asociación de Hoteleros. El Municipio organiza un programa, que se realizará de forma presencial (con un aforo limitado) y virtual. El domingo 14 habrá un festival gastronómico en el manglar de La Boca, en el que se destacará el viche con mariscos y maní. Será al aire libre y se colocarán mesas cada 2 metros para cumplir el distanciamiento. El aforo del evento será de 192 personas y el de la playa de 350 (25% de la capacidad). La playa de Crucita solo recibirá a 1 300 turistas. Los restaurantes podrán abrir hasta la medianoche. Manta tiene cerca del 10% de reservas, pero se espera que aumente. En Imbabura hay expectativa por la llegada de viajeros que buscan naturaleza y aventura. Cristina Cruz, presidenta de la Planta Turística de Otavalo, comenta que hay promociones o descuentos para atraer a los turistas, especialmente de Quito. En Urcuquí, Santagua Termas de Chachimbiro contaba con 20 reservas de 130 plazas.

El gerente Xavier Posso aspira tener el sitio copado en los cuatro días. Graciela Domínguez, de la hostería San Isidro de Iltalqui de Cotacachi, cree que hay menos reservas que el año pasado. El sitio tiene 23 alojamientos y no tenía reservas. En Baños de Agua Santa (Tungurahua) hay un 30% de reservaciones. Cristian Varela, director de Turismo del Municipio, promociona al cantón como un destino bioseguro. Atractivos como las piscinas de El Salado, Termas de la Virgen y Santa Ana están habilitados. Esta última cuenta con espacios y senderos. “Habilitamos todos los balnearios para descongestionarlos y que no se den aglomeraciones”, dice Varela. También están abiertos los sitios para la práctica de deportes extremos como canyoning, tarabitas, columpios y las cascadas. En Azuay se difunden espacios como el Parque Nacional Cajas, de Cuenca y los bosques del Collay y Aguarongo, en Gualaceo; Tres Lagunas, en Chordeleg; y la Cueva Negra de Chobshi, en Sígsig, que estarán abiertos al público.

El plan de control para 4 días Juan Zapata, presidente del COE nacional y director del ECU-911, ratificó la libre movilidad en el país. Anunció que los operativos de control empezarán mañana, 12 de febrero, a las 24:00 con el apoyo de 43 574 policías que se desplegarán en vías, parques, playas, balnearios y espacios de alta afluencia de personas. El monitoreo tendrá el soporte de 6 500 cámaras del ECU-911 que verificarán el cumplimiento de medidas de bioseguridad, principalmente en destinos que en años anteriores recibieron una alta afluencia de turistas, como las ciudades de la Sierra centro y las playas. La Agencia Nacional de Tránsito también distribuirá a 900 funcionarios para los controles en terminales terrestres y vías principales. El uso de la mascarilla es obligatorio para los pasajeros de los buses. Las medidas en el país​El COE nacional dispuso la libre movilidad terrestre en toda la red vial estatal para el feriado. Están prohibidos todos los eventos públicos masivos que puedan generar aglomeraciones. Es obligatorio cumplir con normas de bioseguridad como el uso de mascarilla y distanciamiento. Hay limitaciones de aforo y horarios en los espacios como parques, playas y otros balnearios. En varios cantones siguen cerrados los centros de diversión nocturna. Habrá controles. En otros municipios, como Ambato, hay restricciones por número de placas para circular.

