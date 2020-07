Lenín Moreno insta a la reactivación responsable

El presidente Lenín Moreno encabezó la inauguración oficial de 446 viviendas construidas como parte de la Misión gubernamental Casa para Todos en los cantones El Carmen, Tosagua y Olmedo. “Aquí están hechas realidad casi las 120.000 viviendas que vamos a entregar a pesar de las dificultades económicas, a pesar de que ustedes saben que el petróleo se fue al piso, y es nuestro principal producto de exportación; a pesar de que la producción se ha rebajado casi a cero y no produce un solo centavo de impuestos. Pero nunca, en ningún momento, hemos dejado de pensar en ustedes”, señaló. Precisó que los principales beneficiarios son las personas en situación de vulnerabilidad, que, afirmó, son quienes más lo necesitan.

Estos proyectos habitacionales, impulsados desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, beneficiarán a más de 2.000 manabitas en condición de vulnerabilidad y extrema pobreza. Respecto al costo de la inversión, este supera los $ 12 millones, monto ejecutado por las empresas públicas Ecuador Estratégico y Casa Para Todos. El Mandatario señaló que ahora inicia una dura etapa de reactivación económica para que el país se levante y renazca como el Ave Fénix, pero indicó que hay que volver al trabajo de manera responsable, para mitigar el contagio con el covid-19. “Tenemos que salir a trabajar, volver a trabajar, por supuesto guardando la distancia, por supuesto aseándonos lo suficiente, por supuesto nosotros usando las mascarillas y también haciendo que nuestros ancianos y las personas que tienen alguna enfermedad catastrófica o las personas con discapacidad estén guardadas”, manifestó. En su discurso, el presidente Moreno reconoció que han existido despidos en esta crisis sanitaria y alegó que ello es debido a que las empresas no han generado ingresos.

Por eso, dijo, son los créditos Reactívate Ecuador, para lo cual se han entregado ya más de $ 500 millones y miles de títulos de propiedades, exclusivamente para las empresas que deciden no despedir a sus trabajadores, para que el país retome la productividad. En particular resaltó el rol del campesinado en esta emergencia, con la producción de los alimentos. Afirmó que ellos han estado en la primera línea, así como los médicos y las enfermeras. También pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad, y en particular instó a no hacer fiestas en estos momentos. Añadió que no se puede permitir que colapsen los hospitales que reciben a los pacientes de coronavirus. En este acto, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y BanEcuador, se otorgaron los títulos de propiedad, créditos agrícolas y Certificaciones en Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA Ecuador).

Más de 81.000 títulos de propiedad El ministro de Agricultura, Xavier Lazo, afirmó que en el actual Gobierno se entregaron más de 81.000 títulos de propiedad, lo que permite a las familias poder tener el crédito productivo. “También en la colocación de créditos, Presidente, en su Gobierno, (se entregaron) más de $ 2.580 millones, donde la provincia de Manabí se ha beneficiado dentro de eso con $ 332 millones”, dijo. Anotó que en la pandemia se otorgaron a domicilio más de 890 títulos en esta emergencia. (I)

