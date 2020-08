LaVivi Parra estrena espacio radial y presenta nuevo video

La cuarentena por el coronavirus la sorprendió en Miami, mientras visitaba a sus hermanos que residen en Estados Unidos. Su corta estadía se extendió más de lo previsto, pero el tiempo lejos de su tierra natal lo aprovechó de tal manera que la música siguió fluyendo naturalmente, como un alivio para el alma.

La cantante ecuatoriana LaVivi Parra grabó temas como El mundo seguirá, junto con sus hermanos José Daniel, Danilo y Adriana; hizo una colaboración con los integrantes de Proyecto Uno, quienes le permitieron hacer una adaptación de la letra de la canción 25 horas, que se transformó a 25 horas de quedarme en casa, con un mensaje alusivo a la pandemia; y con la ecuatoriana Paulina Aguirre, ganadora de un Grammy, grabó el single Solo tú puedes, inspirada en Dios.

“Le pasé el tema por WhatsApp para que escuche la idea, me dijo que cuente con ella. Cada una grabó desde su casa al igual que los músicos y luego unimos los instrumentos”, explica.

Mañana, la guayaquileña estrena el video de su reciente sencillo Dime qué fui, producción que grabó en Miami (y que estaba previsto filmarse en Venezuela antes de la cuarentena). El videoclip, que se rodó durante tres días en Brickell Key, Bayfront Park, The Art District y en The Candlewood Suites, contó con la actuación del venezolano Héctor Peña, quien actualmente es uno de los talentos destacados de Telemundo, por su intervención en 100 días para enamorarnos.

“El tema habla del amor no correspondido. Al inicio todo parece mutuo, maravilloso, pero al paso del tiempo descubre que no iba en serio mientras ella daba todo por él (…), por eso este tema le canta al despecho”, menciona la artista, quien aún no define si este single será parte de un álbum.

Otra de sus grabaciones, en estos meses, se titula Tú vales tanto, melodía compuesta para las mujeres víctimas de violencia. “Quiero que la mujer sepa lo valiosa que es y no se deje minimizar por nada ni por nadie”, cuenta sobre el single que contó con las guitarras de Homero Gallardo.

Nueva faceta

LaVivi también se adentra al área radial. Hoy, a las 19:00 (20:00 de Miami), estrena su programa Las notas de LaVivi, que se emitirá todos los jueves por la radio de Miami @pangeafm (www.pangeafm.com), que está presente en Instagram, Facebook y YouTube y cuenta con su propia app.

“Será sobre entrevistas, entretenimiento. La idea es conocer el lado humano de artistas, deportistas, empresarios, políticos, etc., y por supuesto contará con un mensaje o recomendación como psicóloga clínica, dando tips al finalizar mi programa”, dice la también actriz, graduada del Estudio Paulsen. (E)

