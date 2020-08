Las playas de Manabí siguen cerradas hasta nueva revisión de los COE cantonales

Las ocho playas de Manabí que estaban autorizadas para reabrir al público, permanecieron cerradas este miércoles 05 de agosto de 2020.

Estas son: Crucita (Portoviejo), Pedernales, Puerto López, Canoa (San Vicente), San Jacinto (Su­cre), Tarqui, El Murciélago y Santa Marianita (Manta). Y, a pesar de que Pedernales era el único balneario que iba a recibir hoy a los bañistas con aforo reducido del 30%, finalmente el COE cantonal dio marcha atrás.

Luis Cevallos Centeno, alcalde encargado de Pedernales, indicó que este jueves en horas de la tarde, se montará una estrategia de seguridad y bioseguridad, para ver si se da apertura a las playas del cantón el próximo martes 11 de agosto.

Señaló que hasta el momento es una fecha tentativa, para ello, elaborarán un plan estratégico para ver si están o no preparados para dicha apertura, porque los casos de covid-19 han aumentado en Pedernales.

El COE de San Vicente informó que la playa de Canoa no fue reabierta por no haber cumplido con algunos parámetros solicitados por el COE Nacional.

Para Jama la decisión del distrito de Salud es que se mantenga la misma decisión (de no abrir las playas), por los casos positivos para covid-19 que estos presentan.

El COE de Portoviejo ratificó este miércoles la decisión de no abrir el balneario de Crucita por recomendación de la mesa de Salud con el fin de evitar la propagación del covid-19 tras el reporte del aumento de casos en esa parroquia.

Manta fue otro de los cantones que también había negado la reapertura de sus playas por decisión del COE cantonal.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional habían habilitado 40 playas en cinco provincias.

Hoy, fecha autorizada para su reapertura solo abrieron Atacames, Same, Súa, Tonsupa, Tonchigüe; en la provincia de Esmeraldas, y Balneario Bajo Alto, en El Oro.

fuente:https://www.eldiario.ec/