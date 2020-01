Las leyes que se deberían priorizar en la Asamblea

Los asambleístas retomaron sus labores hace una semana en el Palacio Legislativo, con miras a la aprobación de nuevos proyectos de ley. A pesar de que iniciaron el año con críticas a cómo resolvieron su error con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que les obligó a sesionar el 30 de diciembre, las observaciones están en la agenda legislativa, que deberá pugnar con las intenciones preelectorales.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció cuáles serán algunas leyes priorizadas. En entrevista con La Hora, confirmó que estarán a la espera de las reformas laborales del Ejecutivo e impulsarán las de la Ley de la Función Legislativa.

Además, los proyectos vinculados a lucha contra la corrupción, a la eficiencia energética y al impulso al emprendimiento. Está previsto que en este mes se defina la agenda oficial junto con los presidentes de las comisiones y los jefes de bloques.

Pero, ¿cuáles son las leyes que los ciudadanos consideran importantes para este año? Aquí les presentamos cinco criterios sobre las normas que debería priorizar la Asamblea Nacional. (AGO)

Mi opinión en 30 segundos

‘Se debe fiscalizar al IESS’

Alfonso Yánez, representante de los jubilados

° Se debe revisar la Ley de Seguridad Social, pero no para gravar los años de jubilación, ni las aportaciones. Ahí se tiene que incorporar la resolución de la Corte Constitucional que sancionó que desde el 20 de enero ya no deben descontarnos los décimos tercero y cuarto. También se debe fiscalizar a los expresidentes del Consejo Directivo del IESS y a los ministros de Educación y Finanzas, por la dilatación en los pagos a los jubilados.

‘Es urgente reformar Ley de la Función Legislativa’

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo

° Gran parte de los errores en legislación y limbos jurídicos en fiscalización responden a una reforma urgente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para evitar bochornos. Además, es necesario dar respuesta a los proyectos de ley de lucha contra la corrupción, que se presentaron el año pasado y apenas uno fue aprobado. Finalmente, reformas a la estructura del Estado, como la Ley Orgánica de la Contraloría”.

‘Se necesita un Código Laboral proderechos’

Gabriela Alvear, subdirectora de Diálogo Diverso

° Se debe viabilizar una democracia participativa y diversa (con las reformas al Código a la Democracia), un Código Laboral que sea proderechos, que permita el desarrollo del plan de vida de los ciudadanos y el cuidado de la mediana empresa, y que establezca que el trabajo por horas no sirve. En temas educativos, se requiere la profesionalización de los maestros y, en lucha contra la corrupción, la aprobación de la ley de extinción del dominio.

‘Las reformas a la Ley de Educación Intercultural’

Isabel Vargas , presidenta Unión Nacional de Educadores

° Nosotros presentamos observaciones a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe; es urgente que se apruebe porque ha pasado más de un año en la Asamblea. Allí, aspectos importante son el escalafón docente, cambiar la conformación de las juntas de resolución de conflictos, modificar el currículo del bachillerato general unificado y mejorar el aspecto pedagógico de los DECE (Departamento de Consejería Estudiantil).

‘Es indispensable cambiar el Código Monetario’

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito

° Se necesita una reforma laboral. Si no hay la facilidad de contratar a gente por hora o de manera eventual, no podemos seguir trabajando. Hay que ajustar la jornada, en Ecuador somos menos productivos. Es imprescindible la reforma al Código Monetario y al Código de las Finanzas Públicas para atraer a la banca internacional que invierta en el país. Definitivamente, también una reforma tributaria para bajar impuestos, como el de salida de divisas.

