Las copas Libertadores y Sudamericana preparan más de 27 horas de fútbol

Diecinueve partidos, 8 cruciales para definir la tercera fase de la Copa Libertadores, y 11 de debutantes en el segundo tramo de la Sudamericana, prometen esta semana más de 27 horas de intenso fútbol entre equipos de los 10 países que componen la Conmebol.

Libertadores

Cuentas aparte, la Copa Libertadores conocerá esta semana a los 8 equipos que disputarán la tercera fase, instancia previa a la de grupos.

Si una goleada por 4-0 en la tanda de partidos de ida transmite la sensación de tener encarrilada la clasificación al Independiente Medellín colombiano y al Barcelona ecuatoriano, los damnificados, el Deportivo Táchira venezolano y el Sporting Cristal peruano aún se aferran a la fe y a la posibilidad de rozar la épica en sus canchas.

Los bolivianos del The Strongest también deben llegar un poco aliviados a los pagos del Atlético Tucumán, que deberán sacar lo mejor de su fútbol para remontar la derrota por 2-0.

Sudamericana

La Copa Sudamericana reúne en su primera fase a 44 equipos divididos en dos zonas, la Sur (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay) y la Norte (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). La semana anterior se registraron 11 partidos y esta semana comenzará los componentes de las otras 11 series.

Copa Libertadores

Martes

Deportivo Táchira (VEN) vs. I Medellín (COL) Ida: 4-0

Internacional (BRA) vs. U de Chile (CHI) Ida: 0-0

D. Tolima (COL) vs. Macará (ECU) Ida: 0-1

Miércoles

12.02 Palestino (CHI) vs. Cerro Largo (URU) Ida: 1-1

12.02 Cerro Porteño (PAR) vs. Universitario (PER) Ida: 1-1

12.02 Atlético Tucumán (ARG) vs. The Strongest (BOL) Ida: 2-0

12.02 Corinthians (BRA) vs. Guaraní (PAR) Ida: 1-0

Jueves

13.02 Sporting Cristal (PER) vs. Barcelona (ECU) Ida: 4-0

Copa Sudamericana

Martes

Argentinos Juniors (ARG) vs. Sport Huancayo (PER)

Grau (PER) vs. River Plate (URU)

1Deportivo Cali (COL) vs. River Plate (PAR)

Sol de América (PAR) vs. Goiás (BRA)

Miércoles

Huachipato (CHI) vs. Deportivo Pasto (COL)

Lanús (ARG) vs. Universidad Católica (ECU)

Bahía (BRA) vs. Nacional (PAR)

Llaneros (VEN) vs. Liverpool (URU)

Jueves

Zamora (VEN) -vs. Plaza Colonia (URU)

Cusco (PER) vs. Audax (CHI)

Independiente (ARG) vs. Fortaleza (COL).

fuente:_https://lahora.com.ec/