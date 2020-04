Las clases iniciarán el 4 de mayo; Padres temen incremento al valor de las matrículas

María Cedeño está en incertidumbre. No sabe si su hijo continuará en un plantel particular o lo cambian a fiscal.

Mencionó que con la crisis sanitaria debido al Coronavirus, el restaurante que tiene decayó su actividad totalmente. No está generando dinero y los recursos que tenía guardado se van cada día cómo el agua entre las manos, mencionó.

Por la misma situación pasan cientos de estudiantes y padres de familia a quien la economía y la vida en general les cambió por la pandemia de la temida enfermedad.

A eso se suma el temor de que las matrículas o pensiones incrementen su valor.

José Burgos, coordinador zonal de educación informó que el inicio de clases está previsto para el 4 de mayo.

La primera semana que normalmente es de adaptación, las asistencias serán virtuales.

Sobre los costos de la educación particular recordó que está prohibido el incremento en los valores de matrícula y pensión.

Se pagarán los 10 meses como es habitual en el país y los planteles que solidarizándose con la crisis que se vive, tienen la potestad de hacer rebajas, exoneraciones y descuentos.

