Las alarmas por repuntes de contagios se activan en cinco provincias

Desde junio de 2020 Guayaquil no vivía un escenario como el actual. En ese mes se estabilizó la abrumadora curva de contagios y muertes que marcó el arribo del covid-19 en Ecuador. Luego los indicadores fluctuaron entre ligeros aumentos y rápidos descensos. Ahora las autoridades locales advierten “un incremento en la gravedad del comportamiento de la epidemia”. La semana pasada hubo 1 200 nuevos casos, 50% más en relación a la anterior. Las defunciones pasaron de 11 a 17 en promedio al día; el domingo, 21 de marzo del 2021, murieron 23 personas por coronavirus. “El 80% falleció en los hospitales públicos y un 20%, en sus propios domicilios -indicó el epidemiólogo Carlos Farhat-. Lamentablemente, no todos los pacientes pueden ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos porque no hay camas”, advirtió el coordinador municipal de Salud. La presión sobre las UCI no disminuye y tanto hospitales públicos como privados se han mantenido al 100%. Ante la saturación de estas áreas, el director municipal de Salud, Carlos Salvador, aseguró que en la ciudad hay 40 personas en lista de espera para ingresar a terapia intensiva. placeholder Los hospitales hacen esfuerzos.

El Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia, aumentó camas en UCI. Y este lunes 22 el hospital Bicentenario, del Municipio, atendió a 120 personas con sospecha del virus. Las alertas se han activado en varias provincias por el aumento de diagnósticos. Hasta ahora el 2021 suma 100 339 reportes, según el Ministerio de Salud. En lo que va de marzo son 26 700 casos detectados en el país. Por eso en Manabí, los cantones Portoviejo, Sucre, El Carmen, Santa Ana y Chone emitieron nuevas normativas. La provincia alcanza los 7 267 casos positivos en este 2021. En Sucre se prohibió el ingreso a las playas los fines de semana y feriados por un mes. En la playa de Crucita y el manglar de La Boca, en Portoviejo, se permitirá un aforo del 25%, y la hora de cierre será a las 17:00. En Chone, el COE cantonal decidió no autorizar la apertura de bares, discotecas ni centros de tolerancia. Estas medidas se aplicarán por 15 días. En Santo Domingo de los Tsáchilas, donde incluso se pidió volver al semáforo rojo, se aplican restricciones a la movilidad vehicular, en los centros de diversión nocturna y en la venta de alcohol. Estas estrategias fueron dispuestas por el COE el 17 de marzo. La situación es crítica en las UCI debido a que la provincia solo cuenta con 26 camas. Ahí atienden desde niños hasta adultos, que en su mayoría tienen de 30 a 40 años. La directora de Salud, Katya Tinizaray, reveló que hay una sobredemanda del 125%.

Este exceso ha sido atendido en sillas en las salas de emergencia y triaje, solo mediante el suministro de oxígeno. En Ambato, las últimas restricciones se extenderán hasta el sábado 27 de marzo. Se trata de la prohibición en la venta de alcohol a partir de las 20:30. También se mantiene la prohibición de circular desde las 21:00 a 05:00, para autos particulares. Héctor Cobo, jefe municipal de Gestión de Riesgos, aseguró que el plan aplicado desde el Carnaval ha dado buenos resultados. “En dos semanas han disminuido los contagios y se mantendrán las restricciones”. Cuenca mantiene similares medidas. Se prohibió la apertura de bares, discotecas y centros nocturnos y restricción vehicular de 23:00 a 05:00. El COE de Guayaquil decidió reforzar los controles, aunque con medidas implementadas desde hace varios meses. Por ejemplo, se mantiene la prohibición de consumo de alcohol en la vía pública y el horario de expendio se limita de 06:00 a 22:00 hasta el 6 de abril. Los hoteles y salones siguen con un aforo del 30%. Mientras que restaurantes, locales comerciales, cines y teatros pueden funcionar al 50%.

Las procesiones por Semana Santa están prohibidas y las autoridades sugieren no viajar a las playas porque el 68% de los diagnosticados de la semana pasada confirmó haber visitado balnearios de la Costa en el feriado de Carnaval. Para Francisco Plaza, comisionado del Colegio de Médicos del Guayas, estas disposiciones “son tibias” y sugiere que se apliquen restricciones nacionales, como cerrar las playas y limitar la movilidad. “El COE cantonal debe pasar al semáforo amarillo porque las áreas covid están congestionadas. Debería prohibir la movilización, todo tipo de reunión masiva y volver a un toque de queda como está haciendo Europa”, dijo. El COE nacional resolvió este lunes 22 nuevas medidas para la Semana Santa y exhortó a los 221 municipios reforzar los controles en sus cantones para prevenir más contagios de covid-19.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/alarmas-repuntes-contagios-covid-ecuador.html.