La solidaridad debe llegar a los necesitados, sin banderas políticas

En total, 950.000 familias del país recibirán en abril y mayo el Bono de Protección creado para ayudar durante la actual crisis a quienes no tienen ingresos ni ahorros. El presidente Lenín Moreno anunció en Twitter que 550.000 familias se suman a este beneficio. Esto será posible gracias a un mecanismo establecido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), encargado de esta tarea, confirmó que con ello recibirán apoyo en toral más de 2 millones de ecuatorianos a través de bonos y pensiones. Este Bono de Protección Familiar permite paliar el impacto económico en personas que viven del diario, entre ellos pequeños comerciantes, agricultores, pescadores, artesanos, entre otros sectores cuyos ingresos han sido afectados en el contexto de la pandemia por coronavirus en el país, ante la paralización de sus actividades. Entre el 1 y el 9 de abril se pagaron 178.802 bonos de contingencia.

Ello se lo hace través de los más de 10.300 puntos de corresponsales no financieros, como el Banco del Barrio y Mi Vecino, habilitados en todo el país, que están cerca de las casas de los beneficiarios. En Guayaquil, la ciudad con más contagiados y fallecidos a causa del nuevo coronavirus, recibieron este soporte 106.930 habitantes. El titular del MIES, Iván Granda, indicó en entrevista con el canal esmeraldeño Telemar que en lo que va del mes se invirtieron $ 126 millones en protección social. De ellos, $ 80 millones para Bono de Desarrollo Humano; Mis Mejores Años (para los adultos mayores) y el Bono Joaquín Gallegos Lara (para personas con discapacidad). Otros 40 millones se entregaron a las 400.000 familias que viven del trabajo informal y $ 2 millones y medio en kits alimenticios destinados a los necesitados.

Los nombres de estas personas que recibirán el Bono de Protección salieron de una base del registro social de quienes viven del comercio informal y no cuentan con un seguro social, y que sobreviven con lo que ganan en empleos no regularizados. Granda señaló que corresponde a los gobiernos locales ser corresponsables y cumplir la disposición del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) para que estas instancias no paguen sus obligaciones al Banco de Desarrollo (BDE) durante tres meses, y con esos montos puedan adquirir estas ayudas para paliar la situación que viven muchas personas que no pueden tener ingresos. El ministro Granda señaló que desde el MIES se ha creado “una de las redes de protección social más fuertes de la historia del Ecuador”. De acuerdo con el titular el MIES, desde el Gobierno se han realizado coordinaciones con la Iglesia, prefecturas, tenientes políticos, alcaldías, gobiernos locales y asambleístas para llevar a los más necesitados un apoyo por la emergencia, “sin importar la bandera política”. Mencionó que el MIES ha realizado varias acciones, además de la entrega de bonos y pensiones, desde el 26 de enero, antes de que se reportara el ingreso al país del primer caso de coronavirus. Como ejemplo, citó que en centros de adultos mayores de Esmeraldas se aplicaron medidas de bioseguridad.“Eso ha permitido que podamos enfrentar con absoluta claridad, y sobre todo con certezas y prevención este enemigo sin rostro”, dijo. Recordó que se ha instalado una plataforma digital www.darunamanoecuador.com, donde los interesados pueden ingresar para donar canastas a un costo entre $ 5, $ 10 y $ 20, que entregan cadenas de tiendas. (I)

