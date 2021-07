La sagrada sangre de Cristo

Padre, mi amado Jesucristo resucitado,

gracias por un nuevo día

en este mundo terrenal,

con la sangre de nuestro Señor

Jesucristo me siento completamente

bendecido, pero sobretodo

protegido porque sé que,

con él me acuesto y con él me levanto,

que durante el día, él siempre estará conmigo

a mi lado acompañándome.

Oh Padre santo, permítame

avanzar por caminos de alegría y bendición,

que todos los obstáculos que se presenten

sean superados, aleja al enemigo

mal intencionado de mi vida.

Todas las fuerzas destructoras, chismes, envidia, celos,

serán alejadas por el poder de la sangre de Jesucristo,

proteja a mis seres queridos,

a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros,

compañeros de trabajo,

Señor, usted que generosamente

nos protege, nos cuida, nos ampara,

solo puedo decir que mi amor

es infinito hacia ti,

usted nos va a permitir

lograr el gozo de la paz

y así cambiar la manera de vivir.

La sangre de Jesucristo

nos permite vivir en paz

espiritual, debemos todos los días

darle gracias al Señor,

por ese nuevo día que nos concedió

de vida, para hacer el bien

y alejar el mal, con la sangre de Jesucristo

anulamos cualquier maldad o energía.

Amén.