La primera dosis de la vacuna de la COVID-19 se administrará gratis en Japón

La primera dosis de la vacuna de la COVID-19 se administrará gratuitamente a la población en Japón, según una normativa del Ministerio de Salud que recibió este viernes el visto bueno de su panel de asesores.

La normativa aborda únicamente la primera dosis de una potencial vacuna, en un momento en el que todavía no está claro cuántas serán necesarias para que sea efectiva.

No se ha determinado, por el momento, si esta política cubrirá a los residentes extranjeros en Japón, dijo un funcionario de Sanidad en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.

El gobierno ha destinado un presupuesto de 671.400 millones de yenes (5.450 millones de euros/6.380 millones de dólares) para tratar de asegurarse para la primera mitad de 2021 suficientes vacunas para administrar a toda la población, cifrada en 127 millones de personas.

El país asiático ha llegado a un acuerdo con las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer para recibir 120 millones de dosis de cada una cuando logren desarrollar satisfactoriamente sus vacunas, y también está negociando con Moderna otros 40 millones de dosis al menos.

En caso de que la vacuna cause efectos secundarios graves, Japón planea que sea el Estado, y no las empresas, quien haga frente a las potenciales compensaciones e indemnizaciones a través de la revisión de una ley en una sesión extraordinaria del parlamento que se espera que comience a finales de octubre.

