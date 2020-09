La papeleta presidencial del 2021 se perfila a ser la más grande de las últimas elecciones

El primer filtro de aceptación y alianzas políticas dejó a cuatro precandidatos a la Presidencia de la República fuera de la contienda. Ahora son 16 nombres y listas, el doble de lo que fue la papeleta en las tres últimas elecciones presidenciales.

Esto advierte que el 7 de febrero de 2021 los votantes podrían tener en las manos la papeleta más grande que haya habido para elegir un presidente.

El mayor número de candidatos fueron trece en las elecciones del 2006, cuando ganó Rafael Correa.

Doce presidenciables ya pasaron por las urnas con suertes distintas

El número excesivo de candidatos lo atribuye el analista político Santiago Basabe al sistema de partidos y sistema electoral del Código de la Democracia. «Seguramente habrá algunos que finalmente no se inscriban, pero no creo que sean más de uno o dos. Mientras no cambie el Código de la Democracia esto se va a seguir repitiendo, no por una cuestión de las personas sino porque las reglas están promoviendo e incentivando un sistema electoral de este tipo».

Considera que se requiere una reforma inmediata, pues el código fomenta la presencia de movimientos provinciales, cantonales, parroquiales, y los actores tienden no a agruparse alrededor de un partido sino a formar su propio movimiento.

De los 16 hay dos o tres candidatos que tienen opciones reales, el resto no tienen ninguna opción y lo saben. Las candidaturas son para arrancarles votos a otros candidatos», Santiago Basabe, analista político

Binomios presentados ante el Consejo Electoral:

Centro Democrático: Andrés Arauz (falta Rafael Correa)

Sociedad Patriótica: Lucio Gutiérrez-David Norero

Ecuatoriano Unido: Gerson Almeida-Martha Villafuerte

Avanza: Isidro Romero-Sofía Merino

Libertad es Pueblo: Esteban Quirola-Juan Carlos Machuca

Justicia Social: Fabricio Correa-Marcia Yazbek

Izquierda Democrática: Xavier Hervas-María Sara Jijón

Movimiento Amigo: Pedro José Freile-Byron Solís

Pachakutik: Yaku Pérez-Virna Cedeño

Democracia Sí: Gustavo Larrea-Alexandra Peralta

CREO: Guillermo Lasso-Alfredo Borrero

SUMA: Guillermo Celi-Verónica Sevilla

Construye: Juan Fernando Velasco-Ana María Pesantes

Juntos Podemos: Paúl Carrasco-Frank Vargas Anda

Alianza PAIS: Ximena Peña-Patricio Barriga

Concertación: César Montúfar-Julio Villacreses

Juan Fernando Velasco, de Construye Ecuador (Ruptura), al momento de aceptar su postulación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que solo estaban cumpliendo el proceso formal, pero que todavía no hay ningún candidato inscrito y que cuando sea el momento se tomará la decisión.

También está en duda la situación jurídica de tres movimientos políticos que presentaron a sus postulantes: Libertad es Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos. En este grupo de impugnados por la Contraloría General del Estado también está Fuerza Compromiso Social, que aglutina al correísmo, pero que se alió a Centro Democrático para asegurar su participación.

A esos movimientos la Contraloría realizó una auditoría que determinó que en la inscripción de dichas agrupaciones hubo irregularidades en las firmas y por tanto deben ser extinguidas. El CNE abrió el 10 de agosto pasado un periodo de 30 días para analizar las pruebas de descargo.

Tres agrupaciones políticas que están en competencia ya han llegado al poder

De las 16 agrupaciones políticas que mantienen en firme sus postulaciones, tres han logrado llegar al poder: Izquierda Democrática en 1988 con Rodrigo Borja. Sociedad Patriótica el 2002 con Lucio Gutiérrez y Alianza PAIS desde el 2006 con Rafael Correa y Lenín Moreno.

Santiago Basabe indica que es obligación de los partidos presentar candidatos, que sean fallidos «es otra cosa». Y prevé en las próximas elecciones una gran derrota del movimiento Alianza PAIS hasta con nulos espacios legislativos.

El Partido Social Cristiano y Fuerza Ecuador, que aglutina al antiguo Partido Roldosista Ecuatoriano, no correrán en estas presidenciales.

La carta socialcristiana, Cristina Reyes, declinó tras firmar un acuerdo con Guillermo Lasso, de CREO. El binomio de FE no se presentó en el Consejo Electoral a aceptar la postulación. Adelante Ecuatoriano, partido del empresario Álvaro Noboa, y el movimiento Unión Ecuatoriana, del exfiscal Washington Pesántez, tampoco. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/