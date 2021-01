La Palabra es el portavoz de Dios. Según parece, la persona que lleva este título es alguien a quien Dios utiliza para transmitir información e instrucciones. Jesús cumplió esa función. Él mismo declaró: “El Padre mismo, que me ha enviado, me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar […]. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, así las hablo” (Juan 12:49, 50).