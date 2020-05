La indisciplina social puede agudizar la crisis sanitaria

Expertos consultados analizan el tema desde diversas aristas, pero todos coinciden en la falta de percepción del riesgo entre quienes desoyen las medidas para evitar el contagio con covid-19. La confirmación de que 14 personas retornadas al país habrían abandonado el aislamiento preventivo obligatorio, pone sobre el tapete el debate de la responsabilidad ciudadana frente a una pandemia que ya ha causado 262.709 muertes en todo el mundo. Se trata de cuatro familias que se “fugaron” del sitio a donde fueron destinadas luego de 24 horas de llegar en un vuelo humanitario. “La médica pediatra que firmó los certificados ha sido ya detenida y puesta a órdenes de la justicia”, reveló la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Hasta el día 5 habían llegado al país por diversas vías 6.541 ciudadanos, a través de aeropuertos de Quito, Guayaquil y Manta y por vía terrestre desde Perú y Colombia. Según datos de la Cancillería, del total hasta el 5 de mayo estaban cumpliendo la ordenanza 2.640 y otras 3.901 ya la habían superado. Las autoridades alertan que estas actitudes podrían hacer que las cifras de contagiados se disparen. El lunes 4 de mayo de 2020 el alcalde Jorge Yunda dijo que un 75 % de personas infectadas con covid-19 estaban circulando por las calles de Quito. Desde Portoviejo, Manuel Moreira, quien ya cumplió con el aislamiento, aseguró que “una fuga es imposible”. Relata que en su vuelo desde EE.UU. llegó un médico y lo autorizaron a irse trabajar. “¿Cómo es posible eso?”, cuestionó.

Él propone que exista un proceso definido para que le hagan el test a quienes llegan. “No es barato estar ahí en un hotel 4 o 5 estrellas; yo pagué más de $ 1.000 en el hospedaje, pero hubiera ahorrado si me hacía la prueba”. Desde su “reclusión preventiva” -como la llama-, Paúl Guzmán, señaló que entre quienes lo acompañan “muchos tienen enfermedades preexistentes y aquí no hay atención de nada, ni las autoridades llaman para saber si uno vive o muere”. Relata que incluso hay menores de edad solos “y sus padres tienen que venir a encerrarse con ellos”. Añade que el riesgo de enfermarse es alto por el confinamiento. “Un ejemplo, yo estoy en una suite para cuatro personas y somos seis”, expone. Alega que no todos pueden pagar los costos de 14 días en un hotel, sumado a lo que se pagó en el otro país. En su caso va por $ 18.000.

Los viajeros al llegar al país firman un compromiso de acatar las normas de sanidad. Lourdes España, de la Asociación de Sociólogos de Ecuador, señala que abandonar el aislamiento es un acto de irresponsabilidad por parte del ciudadano. Pero también opina que la indisciplina social no se puede controlar en países como Ecuador, “con tantas desigualdades sociales” y añade que hay “quienes salen a las calles por necesidad, pero, por supuesto, hay personas también inconscientes”. El psicólogo Octavio Huerta señala que cuando se desobedece a la autoridad y las normas “se está atacando a otras personas, y a veces nos cuesta darnos cuenta; es muy grave porque puede ocasionarle daño no solo a otra persona sino a su familia”.

La psicóloga Jennifer Bazurto señala que no hay una cultura de prevención sino de a actuar frente a los problemas cuando ya están tocando la puerta. Lamentó que en la pandemia muchas personas “no perciban el riesgo como una amenaza real”. Datos Pacientes recuperados Un total de 3.343 pacientes se aliviaron del contagio con el nuevo coronavirus a nivel nacional. En aislamiento domiciliario se encuentran 14.908 personas. Los hospitalizados estables suman 369 y con pronóstico reservado, 156. 20 a 49 años es el rango de edad del 59,3% de los casos positivos de covid-19 que se reportan en todo el país. Cifra de fallecidos (COE) Se registran 1.618 muertos confirmados por covid-19. También 1.628 fallecidos por acción probable de este virus. (I)

fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/indisciplina-social-covid19