Por: Fernando Baird

El partido en Guayaquil terminó empatado 1-1 en la primera final de la Liga Pro 2020, el encuentro fue de trámite intenso y el resultado justo por lo que hicieron los protagonistas. Ahora Liga vs Barcelona se enfrentan por el título, con una gran expectativa nacional, en tiempos de coronavirus el partido se jugará en el Rodrigo Paz Delgado sin público, pero, los reflectores apuntarán con intensidad este martes 29 de diciembre del 2020.

El morbo y las polémicas siguen siendo el pan de cada día en el entorno del partido, mientras los equipos se alistan para saltar a la cancha y conseguir la gloria que da el triunfo y evitar la censura que provoca la derrota. Los dos técnicos han sido muy cuestionados por los propios hinchas de sus equipos, los números respaldan a Repetto y Bustos, sin embargo, ser segundo significa ser el primer gran perdedor.

Barcelona tiene su equipo completo, después del empate en el estadio Monumental siguieron concentrados y trabajaron con intensidad, los cambios pueden ser de orden táctico, Fabián Bustos sabe cómo controlar el poderío ofensivo de Liga, lo demostró el año anterior cuando jugo la final dirigiendo al Delfín. Tal vez incorporar un jugador de mayor equilibrio en el mediocampo, de lo contrario el once se repetiría.

En Liga hay tranquilidad por el resultado obtenido, además, saben que el invicto frente a Barcelona en su estadio, es una variable que mentalmente presiona más a los “amarillos” que a los “albos”. Lucas Villarruel puede ser parte del equipo, en el papel el once abridor no tendría cambios, Ezequiel Piovi y Franklin Guerra estarían para la alternativa. La GRAN FINAL Liga vs Barcelona, que paralizará el país en tiempos de Covid 19.