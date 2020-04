La Coronilla de la Divina Misericordia es una devoción reciente en la Iglesia católica ligada especialmente a la Misericordia de Dios. Consiste en un conjunto de oraciones, comúnmente rezadas con ayuda de un rosario, pero puede hacerse fácilmente sin él por su simplicidad.

La devoción como hoy es conocida llegó a través de Santa Faustina Kowalska, conocida como «Apóstol de la Misericordia». Santa Faustina escribió en su diario unas promesas de Jesús en relación a la coronilla. Jesús le dijo que a quien la rezase, la misericordia le protegería en la vida y se le otorgaría inmensas gracias; y que fuera recomendada como última tabla de salvación: Reza incesantemente esta coronilla… quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá gracias de mi misericordia infinita. Otorgaré inmensas gracias a las almas que recen esta coronilla. A las almas que recen esta coronilla mi misericordia las envolverá en la vida. y especialmente en la hora de la muerte. A quienes recen esta coronilla, Me complazco en darles lo que Me pidan. […] Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante no como Juez justo, sino como Salvador misericordioso.