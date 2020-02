La Casa Blanca despidió a dos funcionarios que habían testificado contra Donald Trump en el juicio político

El teniente coronel y asistente del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) -según sus siglas en inglés- Alexander Vindman, que testificó en contra del presidente en el juicio político, fue despedido de sus funciones en la Casa Blanca. Minutos más tarde, el Ejecutivo anunció el despido también de Gordon Sondland, embajador de EEUU ante la Unión Europea, por el mismo motivo.

Citado por The New York Times, Sondland afirmó: “Me informaron hoy que el presidente tiene la intención de retirarme en forma inmediata como embajador de los Estados Unidos en la Unión Europea”.

Las declaraciones de Sondland durante el juicio político fueron en su momento muy dañinas para el caso del presidente Trump. En la lectura de sus declaraciones iniciales, Sondland aseguró que “sí hubo quid pro quo”, es decir que sí se presionó al gobierno ucraniano para que abriera una investigación a la empresa del hijo del ex vicepresidente Joe Biden a cambio de un “relanzamiento” de las relaciones entre Washington y Kiev.

Sondland además aseguró que “todos sabían” de esa estrategia, en clara referencia a Mike Pompeo y otros altos cargos de la administración.

Durante su comparecencia, Sondland declaró: “Se que los miembros de este comité frecuentemente han enmarcado estos complicados asuntos (de la relación con Ucrania) con una pregunta simple: ¿Hubo quid pro quo? Como he testificado previamente, con relación a la llamada solicitada por la Casa Blanca y el encuentro en la Casa Blanca, la respuesta es sí”.

Por su parte, David Pressman, socio de una firma legal de Nueva York que representa a Vindman dijo que “se le pidió (a su cliente) que se fuera por decir la verdad”. Además agregó que “no hay duda para ningún estadounidense por qué terminó el trabajo de este hombre, por qué este país ahora tiene un soldado menos sirviendo en la Casa Blanca”.

El estado de Vindman en el Consejo de Seguridad Nacional, el brazo de la política exterior de la Casa Blanca, había sido incierto desde que testificó que no creía que fuera “apropiado” que Trump “exigiera investigar al ex vicepresidente Joe Biden, un rival demócrata, durante la llamada con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy».

La expulsión de Vindman se hace efectiva tan sólo dos días después de que Trump fuera absuelto del juicio político. De hecho, el presidente norteamericano se había referido al militar este jueves durante su un discurso en el que celebró la decisión con simpatizantes republicanos en la Sala Este. Consultado si quería que Vindman se fuera, contestó: “bueno, no estoy contento con él”.

El hermano gemelo de Vindman, Yevgeny, también fue despedido de su puesto como abogado de la NSC, según personas relacionas con el caso. Además, otros funcionarios del NSC serían reasignados porque se los percibe como desleales al presidente, dijeron tres personas cercanas al caso bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de los movimientos de personal.

La salida de Vindman podría generar objeciones por parte de los demócratas y posiblemente de algunos republicanos. Esas preocupaciones podrían aumentar si la administración Trump actúa contra más funcionarios gubernamentales.

Vindman es un experto en temas de Ucrania y director de Asuntos Europeos en el NSC. Se convirtió en un blanco para Trump porque antes del proceso expresó sus preocupaciones al principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional sobre lo que consideraba una acción inapropiada por parte de Trump.

Durante su testimonio, Vindman dijo que Trump ejerció una presión “inapropiada” sobre el jefe de Estado ucraniano y dijo que sentía la responsabilidad de presentarse.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and Turkish President Tayyip Erdogan review the honor guard during a welcoming ceremony at the Mariyinsky Palace in Kiev, Ukraine February 3, 2020. REUTERS/Gleb Garanich

Además, dijo que la llamada entre Trump y Zelensky lo alarmó tanto lo decidió denunciarla a través de los canales legales de la administración. “Sin dudarlo, supe que tenía que informar esto al abogado de la Casa Blanca”, declaró Vindman en noviembre.

Por su parte, Jennifer Williams, una empleada del Departamento de Estado asignada al personal del vicepresidente Mike Pence y que testificó el mismo día que Vindman, abandonó la Casa Blanca el lunes después de que el vicepresidente aprobara su solicitud de terminar su función antes de tiempo. Su nuevo cargo será con el Comando Central de los Estados Unidos, o Centcom.

Después de su aparición, Vindman fue atacado en Twitter por Donald Trump Jr., quien lo llamó “un burócrata partidista de bajo nivel y nada más”.

Se suponía que la rotación de Vindman en el NSC terminaría este verano. Su próxima rotación probablemente hubiera sido en el Departamento de Defensa. En noviembre, el secretario de Defensa Mark Esper dijo que Vindman no enfrentaría ninguna represalia del Pentágono por su testimonio. Reiteró esa postura este viernes, diciendo: “Protegemos de represalias a todos los miembros de nuestro servicio”.

fuente;:https://www.infobae.com/