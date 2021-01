La banda Ponte Pilas apunta a participar en el festival de rock más grande de Madrid

El festival más imponente y grande de música rock, indie y pop en Madrid, es el Mad Cool Festival. Se realiza anualmente desde el 2016 y para este año 2021 el cuarteto Ponte Pilas, en el que tres de sus integrantes son ecuatorianos, quiere ser parte de este. Los hermanos Ismael y Daniel Rivera, Alejandro Iturralde y Calum Bolland conforman la agrupación que nació en el 2016.

El sueño parece grande pero los músicos se encuentran concursando por la oportunidad de participar en el afamado festival. El domingo 17 de enero culminó la primera fase del proceso de selección en el que con el voto del público podrían pasar a la siguiente. “Este miércoles 20 de enero deberíamos saber si pasamos a la siguiente fase, el festival en sí es el más grande de Madrid”, cuenta Daniel Rivera y continúa diciendo: “entramos a una preselección porque aún no somos tan grandes como para ser bookeados (agendados) de una”.

Explica que en la preselección hay una instancia donde decide el jurado y también el público, después se entra a otra fase de presentación en vivo (lo cual Daniel y sus compañeros aún desconocen cómo va a funcionar este año). “Si pasamos a esa otra fase, en teoría entraríamos al festival”.

Pero ese no es el único proyecto que tiene el cuarteto que se conoció en Berlín y hace música rock en inglés. En el 2020 se dedicaron a trabajar “detrás de la cortina” y prepararon los temas y dos videos de lo que serán sus lanzamientos del 2020.

Para el viernes 29 de enero se avecina el primer estreno del año con el sencillo Last Of a Dying Breed, canción parte del EP de este 2021, So It Goes. “Fue escrito antes de la pandemia, abarca varios temas, por ahí hay amor, la fe o no que puedas tener en la humanidad”, dice Rivera. “Tiene mucha versatilidad en sus canciones y al mismo tiempo tiene coherencia”.

La pieza musical se estrenará junto a un video grabado en Berlín. La temática del producto audiovisual trata de un Berlín post apocalíptico. El video fue dirigido e ideado por la propia banda, que a través de las imágenes trata de reforzar las ideas de sus letras. “Esperamos que sea un regreso importante y sólido”.

El EP se compondrá de seis canciones, las cuales fueron grabadas en junio del 2020. Saldrán cuatro singles cada semana a partir del 29 de enero y luego se expondrá la discografía completa. (E)

