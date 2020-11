Juicio político en contra de la ministra Gobierno, María Paula Romo, con pronóstico reservado

El próximo martes será convocado el pleno de la Asamblea Nacional para tramitar el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de incumplimiento de funciones al permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante el paro nacional de octubre de 2019.

César Litardo, presidente de la Asamblea, ayer dijo que la sesión será virtual y el martes a las 10:00, y que no habrá límite en el debate de asambleístas.

El pronóstico es reservado de lo que sucederá el martes con la interpelación de Romo, pues ninguna bancada legislativa se arriesga a asegurar si hay los 91 votos que se necesitan para la censura y destitución de la funcionaria.

El asambleísta Fernando Callejas (CREO) señaló que es débil la causal de censura por el uso de bombas caducadas en una manifestación violenta y dijo que frente a los hechos, la ministra actuó correctamente.

“Yo pienso que no hay razón para el juicio político, sino este deseo de algunos sectores de asambleístas de buscar desestabilizar al Gobierno, porque supuestamente traicionó a la revolución ciudadana, y también quieren protagonismo político porque están próximas las elecciones y yo no me presto para ello”, resaltó.

Pabel Muñoz, coordinador de la Revolución Ciudadana, precisó que si bien se ha manejado el tema del juicio político con mucha dilación, los asambleístas interpelantes están preparados para el tema y que el bloque no alterará sus reuniones por el juicio.

Muñoz precisó que los fundamentos del juicio están claros, pero que lo que pase en materia de votos es otra cosa, y su pronóstico es reservado.

René Yandún anticipó que desde la bancada del BIN habrá una votación dispersa, pues un sector en el que se incluye considera que lo que ocurrió en octubre fue un ataque organizado, planificado, financiado a nivel nacional y debidamente ejecutado; y que siendo un ataque la fuerza pública defendió la seguridad al ciudadano y los bienes públicos.

En el BIN, añadió, he señalado esas particularidades que incluso se asemeja al terrorismo, y lo que sucede en el bloque es que hay seis asambleístas de Pachakutik, incluido el presidente de la Comisión de Fiscalización, y ellos prácticamente están por la censura, pero no todos estamos en esa línea, por lo tanto, todavía no llegamos a un acuerdo, afirmó.

Fausto Terán, exintegrante de Alianza PAIS, señaló que hay un número importante de independientes que considera que los puntos con los cuales se pretende involucrar a la ministra son “demasiado infantiles y hay una contradicción entre los interpelantes”.

Que si bien el tema es un asunto político, pero que este debe estar anclado y en concordancia con la Ley, y “no solo porque me cae mal una persona o porque estoy en campaña electoral debo votar por la censura”, subrayó.

Henry Cucalón afirma que el PSC todos los juicios políticos contra Romo los suscribió, porque hay méritos para el proceso. Aunque se cuida de hablar por el bloque, considera que hay méritos para la censura, y recuerda que la persona a la que entran a juzgar es la que representa al Gobierno, y que tiene relación con los temas de inseguridad ciudadana, con el manejo de los hospitales y la Asamblea Nacional.

Que aún no se han reunido, pero como Henry Cucalón, está a favor de la censura. Que esperará ser convocado por el coordinador de bancada, César Rohón. (I)

fuente,https://www.eluniverso.com/noticias