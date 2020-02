Juan Guaidó, tras regresar a Venezuela: “Tenemos el respaldo para una segunda independencia”

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pronunció en su retorno a Caracas un discurso en el que destacó el apoyo de la comunidad internacional recibido durante su gira internacional, en detrimento del régimen de Nicolás Maduro. También anticipó nuevos anuncios, volvió a llamar a la población a movilizarse para lograr el llamado a elecciones y reiteró la oferta de garantías para los funcionarios que abandonen a la dictadura.

“Tenemos el respaldo para una segunda independencia”, expresó ante los funcionarios y seguidores presentes en la Plaza Bolívar, en Chacao. Hacía referencia al apoyo recibido del primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido, país del cual Simón Bolívar recibió ayuda militar durante la guerra de independencia de España.

Para graficar su declaración, enumeró los distintos eventos en los que participó y los líderes mundiales con los que se reunió: “Es evidente que la dictadura está sola y aislada. Que nos pararamos en el discurso del Estado de la Unión (en el Capitolio de Estados Unidos), en la Casa Blanca, en los Campos Elíseos, en Davos, en Canadá… quiere decir que no pudieron. Intentaron quebrarnos, doblegarnos. Hasta compraron algunos que no voy a mencionar. Pero la realidad es que no pudieron. Resistimos”.

Y agregó: “La interlocución legítima con el mundo la tiene este Parlamento y su Presidente encargado». Además, aseguró que “es evidente que (el régimen) no cuenta con el respaldo popular” y repitió su ofrecimiento a quienes rompan filas con él: “Hay posibilidad de garantías para todos los que se ponen del lado de la Constitución”.

En otro pasaje de su discurso, Guaidó volvió a pedir a la población que se movilice en contra de la dictadura. “Hoy más que nunca tenemos que hacernos sentir». No obstante, aclaró que esas acciones no son un fin en si mismo, sino que deben apuntar a lograr un llamado a elecciones libres. “No van a llegar gratis, no nos distraigamos más. Usemos la metáfora del 7 de enero cuando empujamos una puerta (y sesionaron en el Palacio Legislativo pese a los intentos del régimen de evitarlo). No hay espacio para la desunión cuando enfrentamos unos criminales”, expresó.

Guaidó no realizó anuncios concretos, pero anticipó que distintos organismos multilaterales se han comprometido a participar en la creación del “Fondo Venezuela”, destinado a contribuir a la recuperación del país una vez finalizada la dictadura. Y aseguró que la iniciativa se traduciría en inversiones en “campo, petróleo e infraestructura”.

Guaidó anunció a su vez que el Parlamento se reunirá el miércoles a las 10 AM (hora local). La sesión que había sido prevista para el martes fue levantada para que los diputados pudieran acercarse a Maiquetía.

Con respecto a los incidentes que tuvieron lugar a su llegada al aeropuerto de Maiquetía -donde fue increpado y agredido por colectivos chavistas- el Presidente encargado aseguró que “era previsible de una dictadura que se ve sola y responde a intereses criminales más que a lógica política, tuviera ese comportamiento”. Sin embargo, aseguró, “respondimos firmes y de frente”.

Un video divulgado en las redes sociales muestra cómo una mujer, acompañado por un grupo de personas, acosa al líder opositor, a quien califica de “traidor”, tras las sanciones de Estados Unidos contra Conviasa. Guaidó se retiró rápido del aeropuerto, sin haber resultado herido, y exclamó ante las cámaras, en relación al episodio: “Este es el showcito”.

La mujer en cuestión fue identificada en las redes como Dubraska Padrón, coordinadora política de la aerolínea. En otro video, se puede observar cómo el director de seguridad del aeropuerto, el coronel Franco Quintero, le permite el ingreso a la sala de migraciones.

Diputados y periodistas, así como la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, también fueron agredidos en las inmediaciones del aeropuerto durante las horas previas a su llegada. Y de hecho, la diputada Deyalitza Aray fue retenida de camino, cuando agentes del régimen frenaron la caravana que los trasladaba y Aray no pudo continuar a pie porque había sido recientemente operada del corazón.

Según indicó la diputada Delsa Solorzano, a Aray se le informó inicialmente que sería liberada, pero luego la decisión fue retrotraída. “Tememos por su integridad física”, expresó en una publicación en su cuenta de Twitter.

Segundo regreso a Venezuela

Con su llegada, Guaidó desafió nuevamente al régimen de Nicolás Maduro, que impuso sobre él una prohibición de salida del país. La primera vez que lo había hecho fue en 2019. Y en ese entonces también regresó a través de Maiquetía.

No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, había anticipado en distintas ocasiones que no buscarían aprehenderlo.

La gira de Guaidó finalizó oficialmente el pasado jueves, en Estados Unidos. Allí protagonizó un acto con la diáspora venezolana en Miami y a lo largo de buena parte de la semana se reunió con altos funcionarios del gobierno y del Poder Legislativo -incluida una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump-, así como de organismos internacionales como la OEA y el BID.

También estuvo presente en el discurso del Estado de la Unión, donde Trump le dedicó un pasaje de su mensaje al pleno del Congreso y la Corte Suprema: “Aquí en esta noche hay un hombre muy valiente quien lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Aquí con nosotros está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó”, dijo Trump ante el aplauso de los representantes demócratas y republicanos. «Señor presidente, lleve este mensaje a su país”, agregó. «El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad”, agregó.

Antes, Guaidó estuvo en Colombia, Europa y Canadá, donde protagonizó encuentros del mismo calibre. Mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado como Boris Johnson (Reino Unido) y Emmanuel Macron y en el Foro Económico de Davos conversó con Angela Merkel (Alemania) y Mark Rutte (Países Bajos), entre otros. También se reunió en Bruselas con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y la ministra de Relaciones Exteriores española, Arancha González Laya. Durante su mensaje, aseguró que regresa a Venezuela con “compromisos de nuestros aliados» y «acciones y medidas que se irán ejecutando”.

