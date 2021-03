Juan Carlos Zevallos reconoce ‘errores y equivocaciones’ en vacunación contra el covid-19 en Ecuador

En una carta de seis párrafos, el ex ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, reconoce “equivocaciones” en el proceso de vacunación contra covid-19. La misiva fue difundida por su abogado, el penalista Pablo Encalada, la tarde de este lunes 22 de marzo del 2021. En el primer párrafo, Zevallos señala que “la vacuna es un derecho de todos los ecuatorianos, sin excepción alguna ni discriminación”. Además, que es la única salida para acabar con la pandemia. Luego asegura que se tomaron “decisiones sobre la marcha”, debido a que los procesos de inmunización se llevan a cabo de forma acelerada y masiva en Ecuador y en el mundo. Y se interroga “¿Qué pudieron existir errores en este complejo escenario?”

Por supuesto que sí, hoy vemos que en algunos casos nos equivocamos cuando desde el Gobierno invitamos a personas que creíamos necesitaban la vacuna para el cumplimiento de sus funciones o que su incorporación en la fase piloto podría brindar confianza a los ciudadanos”. Zevallos reitera que pese a ello se tomó en cuenta el “alto riesgo y vulnerabilidad y, en la emergencia de ‘entregar vida»’. También se lamenta por la demora en brindar explicaciones sobre las decisiones que se tomaron en su gestión. “Debo rechazar categóricamente que se pretenda instrumentalizar este tema de profundas implicaciones humanas, por intereses políticos con los que se ha puesto de manifiesto la sinrazón en el Ecuador”. Finalmente, el exfuncionario, que renunció el viernes 26 de febrero del 2021 a su cargo y salió del país un día después, destaca que desconoce si se persigue al régimen o a su persona. Y pide que no se dañe la honra de más funcionarios públicos y personas de la sociedad civil que han laborado en este tema. Juan Carlos Zevallos enfrenta un proceso de investigación por tráfico de influencias, interpuesto por Acción Jurídica Popular.

La Fiscalía investiga los hechos. La semana anterior, por ejemplo, la entidad allanó la infraestructura del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Pablo Arturo Suárez, en el sur y norte de Quito, respectivamente. La carta generó reacciones en las redes. Carlos Oporto, experto en modelaciones de la pandemia comenta que “venga al país a dar la cara por todo lo que ha mentido y gestionado mal desde el inicio de sus funciones”. Daniela Arteaga, otra internauta, destacó que “¿sabe quiénes necesitaban la vacuna para cumplir sus funciones y no morir en el intento? Todo el personal médico, no expresidentes, su mamá o su suegra. El nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, no ha hablado con la prensa. La Cartera no ha difundido información sobre el calendario de vacunación para esta semana. Tampoco la Secretaría de Comunicación ha brindado información, pese a los pedidos de este Diario.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/zevallos-errores-vacunacion-covid19-ecuador.html.