Jordi Cruyff, la cronología de un proyecto fantasma: La FEF le firmó un contrato, pero Ecuador nunca tuvo técnico

Jordi Cruyff fue anunciado en un masivo evento como nuevo seleccionador de Ecuador el 13 de enero de 2020, sugerido por Antonio Cordón, quien había sido contratado, el 30 de diciembre de 2019, como Director Deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a quien se le encargó la misión de escoger al DT idóneo para el proyecto deportivo que iba a comandar. El jueves 23 de julio, 192 días después de la presentación de Cruyff, la FEF, que vive inundada por crisis e inestabilidad institucional, sumada a la renuncia de Antonio Cordón -el 14 de julio-, hizo oficial que el neerlandés, hijo del mítico futbolista y entrenador Johan Cruyff, dejó de ser el DT de Ecuador.

La ‘transformación’ de la ‘Nueva FEF’ solo quedó en el cambio de escudo: en año y medio van tres seleccionadores y dos presidentes

El «proyecto ambicioso» por el que Cordón y Cruyff habían arribado al país, desapareció. Pero, ¿fue tangible en algún momento?

«Estoy encantado de estar acá para ayudar a crecer al fútbol ecuatoriano», sostuvo el neerlandés, quien llegaba al país tras dirigir en Israel y China, firmando un contrato por tres años con la Ecuafútbol. No obstante, hasta antes del inicio de la pandemia, Cruyff era constantemente criticado por sus múltiples viajes -de trabajo- alrededor del mundo y por no pasar tiempo en el país con el que firmó un vínculo; una de las razones por las que el alemán Jürgen Klinsmann, pretendido por el Directorio, no llegó. Y no solo eso, Cruyff aceptó trabajar como columnista del diario barcelonés Sport y como comentarista en la cadena radial española Ser. ¿Multifacético?

Ante la postergación de la Eliminatoria rumbo a Qatar-2022, el 13 de marzo Cruyff decidió viajar a España para estar con su familia durante la pandemia. Aunque Carlos Galarza, presidente de la Comisión de Arbitraje y directivo de la FEF, aseveró que el DT había viajado sin permiso del Directorio. «Jordi Cryuff debía haberse quedado en Ecuador, no viajar ante esta situación (el brote del coronavirus en la región). El directorio no le autorizó el viaje”, dijo Galarza en diálogo con la emisora capitalina Área Deportiva, agregando que «tomó la decisión por él». No obstante, el mismo Cruyff aseguró que había hablado con quien él consideraba sus jefes: Francisco Egas y Antonio Cordón, quienes le habían dado el sí. Días después el neerlandés publicó una foto en sus redes sociales observando un video y tomando apuntes en una libreta. «Teletrabajando. #QuédateEnCasa #StayAtHome», escribió en la descripción.

Aunque la realidad es que tras su viaje a tierras ibéricas nunca existió la certeza sobre si iba a seguir en su cargo. La situación se tornó más incierta cuando Antonio Cordón decidió retornar a España, el 20 junio en un vuelo humanitario. Sin embargo, funcionarios de la FEF manifestaban que ambos estaban enfocados en su trabajo con Ecuador y que su retorno al país iba a ser una realidad más pronto que tarde; aunque desde España ya se hablaba del interés del Real Betis por Cordón y de la posible llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona, quien llevaría como parte de su staff a Cruyff.

El «proyecto» empezó a tambalear cuando Antonio Cordón decidió renunciar a la Ecuafútbol, una vez que Conmebol había reconocido a Francisco Egas como presidente del organismo, tras su remoción en abril pasado. El español justificó su salida por la pandemia y la crisis institucional, lo cual «genera más crisis».

“Estoy convencido de que el proyecto que trabajé junto con Francisco Egas y otros profesionales fabulosos en la Federación es el camino correcto para alcanzar un desarrollo sostenible. Espero que la FEF pueda encontrar la paz que necesita, y que su dirigencia pueda entender que el respeto a la gobernabilidad de las instituciones es la base para el desarrollo que todo país anhela», manifestó el español. A partir de ese momento, el futuro de Jordi Cruyff estaba en el aire, se había ido quien lo trajo y quien era la cabeza principal del proyecto pretendido por FEF.

Cruyff tenía previsto retornar al país el 9 de julio. No lo hizo alegando motivos personales, posponiendo su retorno para el 16. La cuenta oficial de la Selección publicó el día cuando Cruyff ya debería estar en el país, pero al igual que la primera vez, motivos personales impidieron su retorno. Pero al día siguiente Francisco Egas le dijo a la emisora Área Deportiva que había recibido un mensaje de Cruyff desde Madrid, donde le pedía «dos días para pensar bien, porque acá (en Ecuador) es cuestionado», lo cual «molestó mucho» al presidente de la Ecuafútbol, quien pensó «que se debe buscar una salida (para el DT)». La no continuidad del adiestrador en el banquillo nacional era inminente.

Y así es como cinco días después de estas declaraciones de Egas, Cruyff le comunicó a la Federación la decisión de renunciar a la dirección técnica. Sin haber dirigido un solo entrenamiento ni haber realizado una convocatoria.

«Por mi parte, he querido ser consecuente y tomar la decisión más correcta. Y estoy convencido de que es la mejor solución para todos por encontrarnos en un contexto de inestabilidad en un país que está sufriendo económicamente los efectos de esta pandemia. Así se lo he trasladado al presidente de la FEF, Francisco Egas, a quién agradezco sinceramente su comprensión y la confianza depositada en mí y en mi cuerpo técnico», explicó el DT en su carta de despedida. Además, agregó como otro motivo para su renuncia la crisis «económica e institucional con divisiones en el seno de la directiva de la FEF y voces opositoras que no han ayudado a la estabilidad y la unidad que necesita todo éxito deportivo». El neerlandés se despide deseando «de corazón, la mejor de las suertes en esta nueva etapa». Fin del capítulo.

¿Se puede decir que el paso de Jordi Cruyff fue un fracaso? En el aspecto deportivo no es el término adecuado para referirse a un acontecimiento inexistente. No se puede saber si funcionó o no, porque no hay hechos que lo puedan corroborar. En lo administrativo sí que es un fracaso. La Ecuafútbol tuvo (o tendrá) que pagar por servicios no prestados a Cruyff y aún está pagando la rescisión de contrato del Bolillo Gómez. Y un nuevo técnico no vendrá gratis, habrá que buscar recursos para contratar a un nuevo seleccionador. No solo los números de Cruyff se quedaron en cero, también el «proyecto ambicioso», del cual los protagonistas principales no están más; a 78 días del arranque de la Eliminatoria.

Para la historia -y este será el peso de Egas- quedará registrada esta particularidad: La FEF tuvo un contrato con Cruyff, pero la selección de Ecuador no lo tuvo como técnico. (O)

