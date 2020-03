Jair Bolsonaro, otro líder que minimiza el impacto del coronavirus

‘Presidente, retírese’, así titula un editorial el influyente diario brasileño Folha de S.Paulo, en el que cuestiona al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, por el manejo de la crisis por el coronavirus, que el gobernante ha minimizado tildándola de una ‘gripecita’ y que en Brasil suma 57 muertos y más de 2000 contagios; mientras en el mundo son 21 873 los fallecidos y 481 300 casos los infectados.

Luego de tomar medidas como el cierre de fronteras, el gobernante brasileño ha retomado el discurso de que la preocupación por el nuevo coronavirus es exagerada.

El mandatario, que no concuerda con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuestionó las medidas de cuarentena que estados como Sao Paulo y Río de Janeiro tomaron para enfrentar al virus y las calificó de política de “tierra arrasada”, con potencial de arruinar la economía del país. Bolsonaro decretó ayer que cultos religiosos son servicios esenciales, incluso en cuarentena.

Bolsonaro ha advertido que las cuarentenas impuestas puede provocar un ‘caos’ social con “saqueos de supermercados” y representar una amenaza para la “normalidad democrática”.

“Las empresas no están produciendo nada. No tienen cómo pagar a su personal. Y si la economía colapsa, no habrá cómo pagar a los funcionarios públicos. El caos está ante nosotros”, declaró Bolsonaro, en una postura que también defienden los gobiernos de Donald Trump, en EE. UU., y Andrés Manuel López Obrador, en México.

“¿Qué debemos hacer? Poner a la gente de nuevo a trabajar. Proteger a los ancianos… Pero nada más fuera de eso. De lo contrario, lo que sucedió en Chile puede ser una minucia al lado de lo que puede acontecer en Brasil”, dijo el presidente.

Las declaraciones del líder ultraderechista han levantado una ola de críticas de diversos sectores, desde cacerolazos populares hasta en las altas esferas de grupos de poder.

Bolsonaro “necesita delegar poderes a un grupo de trabajo que reúna a equipos técnicos del área de salud y economía y el diálogo con el Congreso y los gobernadores… Qué se forme un núcleo de gobierno capaz de dejar las tonterías del presidente en un segundo plano”, dijo Folha.

Una veintena de asociaciones de profesionales de salud juzgó de “intolerable e irresponsable” la actitud de Bolsonaro y denunció un “discurso de muerte, incoherente y criminal”. El líder del Senado, David Alcolumbre, quien contrajo el virus y está en aislamiento, también consideró ‘grave’ la postura del mandatario.

“Nuestro país necesita un liderazgo serio, responsable y comprometido con la vida y la salud de la población”, agregó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, pieza clave del tablero político, consideró ‘equivocado’ el discurso de Bolsonaro y dijo que “cabe a los brasileños seguir las normas determinadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud”.

“Es una verdadera crisis constitucional, con un presidente en ruptura con el jefe de los poderes Legislativo y Judicial y con los gobernadores de los estados”, señala Michael Mohallem, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

“Oponerse a los infectólogos supera los límites. Si no se calla estará preparando el fin. Es mejor su fin que el de todo el pueblo”, dijo en su cuenta de Twitter el expresidente Fernando Henrique Cardoso. (I)

