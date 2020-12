Israel emprendió campaña de vacunación para reducir muertes por COVID-19 hasta marzo del 2021

El último sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ese país iniciaría una campaña sin precedentes contra el COVID-19 con el objetivo de inmunizar al 25% de la población israelí.

De acuerdo al portal Our World in Data, hasta este 29 de diciembre ese país llevaba una tasa de dosis únicas administradas de vacunas de 7,99 por cada 100 personas. «Número total de dosis de vacunación administradas por 100 personas en la población total. Esto se cuenta como una dosis única, y no mide la cantidad de personas vacunadas (que generalmente requiere dos dosis)», se indicó

«Durante el fin de semana, dije a los dirigentes de los laboratorios que nos entreguen las vacunas, ya que nuestro objetivo es vacunar a 150.000 personas cada día a partir de la semana que viene, lo que representará un récord mundial», aseguró Netanyahu en un comunicado.

Reino Unido aprueba vacuna de AstraZeneca/Oxford contra el COVID-19

Para efectuar esta ambiciosa campaña de vacunación, el Estado hebreo necesitará que le entreguen las 14 millones de dosis pedidas a los laboratorios estadounidenses Pfizer y Moderna.

Unas 150.000 inyecciones diarias durante 30 días representan 4,5 millones de dosis suministradas, con las que se vacunaría a 2,25 millones de personas, ya que para inmunizarse se necesitan dos inyecciones en tres semanas de intervalo.

Esto representaría un 25% de la población israelí, recordó Netanyahu.

El portal Infobae recoge la opinión del científico del Instituto Weizmann, Eran Segal, quien indicó que se esperaba que la medida ponga punto final a las muertes por covid-19 en ese país para marzo del 2021. Además señaló que en esa nación se llegó a una tercera ola y a un tercer cierre debido a su salida anticipada en el segundo bloqueo.

«Repetimos los mismos errores de la segunda ola. Cuando comenzaron a surgir casos en sectores específicos, primero el sector árabe, luego el ortodoxo, no pusimos suficientes medidas en estas áreas que mostraban brotes, por lo que eventualmente se extendió a todos los sectores y a todas las ciudades», recogió el portal.

Israel supera a Baréin, que ocupa el segundo lugar entre los países que más dosis han aplicado en 100 habitantes. La tasa en esta nación es de 3,37; en Reino Unido es de 1,18 hasta el 24 de diciembre; en Estados Unidos de 0,78 y Dinamarca de 0,23. (I)

fuente.https://www.eluniverso.com/