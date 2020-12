Interacción de candidatos se modificó en esta Navidad por la pandemia

Los 16 candidatos presidenciales plasman sus mensajes navideños para los ecuatorianos de una forma distinta, en el contexto de la pandemia. Los políticos priorizan las plataformas digitales para transmitir sus ‘buenos deseos’ y dejan de lado lo presencial como sucedía antes, en vísperas de cada proceso electoral. Los aspirantes a Carondelet coinciden en que la Navidad es un momento para pasar en familia, pero hacen un llamado para que se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar contagios por el covid-19. Insisten en que es un momento para poner en práctica las tradiciones que, por lo general, se siguen en gran parte de la población: los cánticos de villancicos, la cena de medianoche, la novena y orar.

¿Pero de qué forma el coronavirus incidió en la interacción navideña entre los candidatos y la población? Pablo Pardo, sociólogo y consultor político, considera que hay una marcada ‘apatía’ de los ciudadanos hacia lo político como resultado de las consecuencias de la emergencia sanitaria, la difícil situación económica y el desempleo. “La pandemia ha profundizado esa crisis de conectividad con los candidatos”. Asegura que una de las prácticas aplicadas en esta temporada ha sido el ‘puerta a puerta’, herramienta fundamental que ayuda a la promoción de imagen y acerca al candidato con su electorado. Hoy no se la podrá usar en cumplimiento de las restricciones que buscan evitar la propagación del virus. Recordó que, incluso, los aspirantes Gustavo Larrea y Andrés Arauz tuvieron resultados positivos y son portadores de la enfermedad. Ahora, dice, se intensificará el mensaje navideño por las distintas aplicaciones digitales. Incluso, los presidenciables se reúnen con su militancia a través de los distintos programas en Internet para dar su mensaje de ‘esperanza’.

Pero Pardo cree que hay una particularidad en el uso de plataformas, pues considera que un mensaje tendrá acogida o no entre la gente de acuerdo con la habilidad que tenga cada postulante, para entender el estado de ánimo de la gente. “Aquellos candidatos que sepan interpretar con mayor habilidad, sensibilidad, tacto el estado de ánimo del electorado serán probablemente los que tengan más chance de superarse respecto a lo que dicen ahora las encuestas”. De su parte, Andrés Seminario, consultor de imagen, afirma que la pandemia modificó dos escenarios que eran comunes en cuanto a la actividad política en Navidad.

La primera: el contacto directo de la gente con el candidato. “Hoy ha sido digitalizado, no hay el abrazo, apretón de manos ni el regalo”. El segundo, vinculado con el primero, es que esa digitalización lleva que la transmisión de la emoción sea “más difícil” al no ser cara a cara. Seminario cree que no es suficiente aparecer en un video rodeado de la familia, mostrando felicidad y tranquilidad, pues la población “está en un grado alto de sensibilidad”. “El reto es transmitir emociones a través de una red social, Navidad antes era sinónimo de esperanza, hoy viene marcada con incertidumbre y una generación de temor importante”, finalizó.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/interaccion-candidatos-navidad-pandemia-elecciones.html.