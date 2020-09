Infracciones y movimiento en el último día de estado de excepción

Aglomeración de personas, fiestas clandestinas, venta de licor e incumplimiento del toque de queda. Esas fueron algunas de las infracciones que se registraron a pocas horas del fin del estado de excepción, a causa de la pandemia por el covid-19. En Baños de Agua Santa, en Tungurahua, se celebró el cambio a la nueva etapa, que comienza hoy (14 de septiembre del 2020), con un desfile de 40 automotores. Participaron autoridades, empresarios y operadores turísticos, junto a decenas de viajeros que llegaron el fin de semana. “Dentro del dolor, el sábado último tuvimos un despertar alegre para el turismo”.

Fue el comentario del alcalde Luis Silva, quien acompañó a los empresarios y operadores, a bordo de una chiva, en la llamada ‘Caravana de la alegría’. La actividad quedó grabada en videos que circularon en las redes sociales. Ahí se observa a Silva bailando y retirándose por momentos la mascarilla. Según el Burgomaestre, el 90% de la economía de la urbe depende del turismo. “Hasta la semana pasada, las calles estaban vacías. Volveremos a ser la ciudad alegre de siempre e invitamos a los turistas a visitarnos”, señaló Silva. En ese cantón hay 560 establecimientos entre restaurantes, hoteles, operadoras de deportes extremos y otros que ya están en funcionamiento. Por esa razón se observó ayer, 13 de septiembre, la masiva presencia de turistas en casi todos los sitios del cantón tungurahuense. Las calles de la pequeña ciudad estuvieron llenas, así como las áreas de turismo de aventura.

l Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal aprobó también la reapertura de las piscinas, que pueden operar hasta con el 30% de su aforo. Los únicos establecimientos que seguirán cerrados son bares y discotecas. Ante la reactivación, se reforzarán los controles para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y esta semana el Concejo discutirá una ordenanza para sancionar a las personas que no porten mascarilla, no respeten el distanciamiento y el aforo. En otras ciudades de la Sierra centro, también hubo un incremento de transeúntes y vehículos. En Riobamba, las familias visitaron parques, espacios públicos, centros comerciales y restaurantes. En Esmeraldas se reportó ayer la detención de dos personas, la retención de cuatro vehículos y clausura de tres fiestas clandestinas y un local que vendía licor en el toque de queda, según las autoridades. El control se extendió a las seis playas de la provincia, entre ellas Atacames y Las Palmas.

La Policía y las Fuerzas Armadas verificaban que se cumplieran el uso de la mascarilla y otros cuidados. En esos sitios no se presentaron inconvenientes relacionados con las aglomeraciones de bañistas, pues en ambos balnearios está vigente la herramienta Distancia2, que monitorea el ECU-911. En Cuenca, los organismos de control continuaron con los operativos. Durante el fin de semana (12 y 13 de septiembre) se retuvieron 17 vehículos y tres motos, por circular en días no permitidos y por infringir las normas de tránsito. También se emitieron 14 citaciones a ciudadanos por no usar la mascarilla. Ampliar Los turistas y habitantes de Cuenca visitaron los parques de la ciudad. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO En la mañana de ayer, el ambiente fue de normalidad. Hubo poco flujo vehicular y las personas optaron por recorrer los parques y espacios abiertos. Hubo presencia de turistas de Guayaquil y Machala. A partir de hoy no habrá restricción de la circulación vehicular en Cuenca. Está permitida la movilidad de todos los automotores, actividades comerciales, venta y consumo de bebidas alcohólicas e incluso reuniones sin límite de aforo. El Municipio aún elabora una ordenanza para mantener las restricciones. El fin de semana los concejales participaron en un taller donde discutieron varias medidas de control, uso del espacio público, actividades comerciales.

Para el edil Cristian Zamora, Cuenca se ha quedado atrás en cuanto a las medidas que aplicará desde hoy, con relación a otras ciudades como Quito y Guayaquil que se prepararon para la fase del autocuidado. “Hemos insistido al alcalde Pedro Palacios, pero siempre espera primero las decisiones del COE nacional”. Él explica que cualquier normativa necesita la aprobación en dos debates y la socialización ciudadana “por lo que -en el mejor de los casos- demorará una semana su aplicación”. En Ibarra, los miembros del Cuerpo de Bomberos visitaron el fin de semana almacenes y centros comerciales. El recorrido sirvió para difundir las nuevas medidas que regirán desde hoy en el cantón. Ellos se encargarán de vigilar que los locales cumplan los protocolos de bioseguridad, por disposición de Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra y presidenta del COE local. En los controles también estarán militares, policías, gendarmes municipales y agentes de tránsito. Entre las nuevas disposiciones está que los vehículos particulares circularán sin restricción. Pero están prohibidos la venta y consumo de alcohol, y eventos masivos. En contexto El estado de excepción para controlar el covid-19 duró seis meses. El primer decreto se emitió el 16 de marzo y el toque de queda comenzó al siguiente día. Con esa medida se restringieron la movilidad, trabajo, clases, actividades económicas, entre otros.

