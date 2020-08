Hoteleros se alistan para recibir visitas en las playas

Con inspecciones y revisiones de protocolos, autoridades y hoteleros se preparan para recibir a los turistas en las playas de Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional autorizó para el próximo miércoles 5 de agosto, el ingreso de visitas a los balnearios. En Esmeraldas, cinco técnicos de la Dirección de Turismo del Municipio de Atacames visitan hoteles y establecimientos turísticos previo a la reapertura de las playas de Atacames, Tonsupa, Súa y Same. Las inspecciones arrancaron el 11 de junio en el hotel Makana, en Tonsupa, uno de los primeros en ser calificados.

Hasta el viernes 31 de julio del 2020, 80 hoteles fueron aprobados al contar con señalética, procesos de desinfección y otras medidas. Hay 389 hoteles en el cantón categorizados por el Ministerio de Turismo, donde se han priorizado las inspecciones. También hay 10 restaurantes que cumplen con las exigencias sanitarias para funcionar. La revisión de los protocolos abarca a locales que prestan servicios en la playa y están reglamentados por el Municipio de Atacames. Esta entidad capacita a los representantes de 80 organizaciones. Son más de 400 personas, entre artesanos, silleros, cebicheros y propietarios de bares. David Rosales, presidente de los artesanos de Atacames, confirma que de a poco cumplen con los pedidos del COE cantonal para abrir sus negocios.

De las 80 organizaciones que operan en las playas, 25 tienen sus permisos en regla. Los demás deben ponerse al día con los permisos, explica la directora Municipal de Turismo, Nancy Basurto. “Hemos coordinado con el ECU-911 para controlar el distanciamiento mientras se termina de instalar la aplicación que vigila las aglomeraciones”, precisa el alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga.

En Manabí, los municipios de Portoviejo, Puerto López, Sucre y Manta también tienen listos los planes de bioseguridad. Pero esperan la disposición final del COE nacional. Para inicios de esta semana se prevé una nueva sesión del COE provincial para definir el listado de playas con las condiciones para ejecutar el plan de videovigilancia Distancia2. Crucita, el malecón de Puerto López, la playa El Murciélago y Tarqui de Manta cuentan con ese sistema. En esa última ciudad, el Municipio también instaló un sistema de cámaras para vigilar aglomeraciones. Ampliar A General Villamil (Playas) ya llegaron algunos bañistas durante el fin de semana. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO. En Pedernales, la apertura de la playa está en debate porque los casos no se han reducido.

En Santa Elena ya se definieron las playas que se abrirán según el plan piloto del COE: Montañita y Ayangue. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo, explica que un estudio determinó el aforo para cada playa. La primera comuna puede recibir 1 500 visitantes y la otra localidad puede agrupar hasta 1 200 personas. “Eso es parte de la planificación de cada comunidad. Pero no han instalado cámaras ni bocinas, tampoco hay señalética”, dice Tenempaguay. Montañita tiene una cámara en su malecón. Ayangue no cuenta con videovigilancia. “Por lo menos se necesita una cámara cada 300 metros”, agrega Tenempaguay. Aunque Salinas no es parte del plan de apertura, el Municipio está adelantando protocolos y ordenanzas. La propuesta implica fijar entre dos y tres accesos a las playas para controlar el flujo de visitas. El domingo 2 de agosto del 2020 en General Villamil (Guayas), los restaurantes atendían con medidas de bioseguridad a los pocos visitantes que llegaron al balneario. Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas, explica que hoteles y comedores están preparados. “Pero nos preocupa que el COE cantonal no se ha pronunciado sobre los planes”.

Por eso, los operadores turísticos citaron este lunes 3 de agosto a las autoridades para conocer el plan de control de visitas y los resultados de los análisis de carga turística. La llegada de viajeros es notable los domingos, aunque López calcula que no pasan de 300 visitantes. Feriado del 10 de Agosto​El próximo sábado (8 de agosto del 2020) empezará un feriado de tres días, en todo el país, por el Primer Grito de Independencia. Hasta la semana pasada, el Gobierno Nacional no definía aún los parámetros para este asueto (el cuarto durante la emergencia sanitaria). El Ejecutivo debe definir, por ejemplo, si regirán los mismos horarios del toque de queda. Sin embargo, hasta el viernes pasado los hoteleros de Esmeraldas y Manabí no reportaban reservaciones para esos días.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/hoteleros-visitas-playas-ecuador-covid19.html.