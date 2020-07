Hospital Teodoro Maldonado Carbo inicia programa con 800 pacientes con inmunidad a COVID-19

Unos 800 pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) presentaron inmunidad para el COVID-19, según exámenes de laboratorio de ese hospital de especialidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Javier Carrillo, coordinador de diagnóstico y tratamiento de esa entidad, manifestó que fueron 1775 pacientes a los que les aplicaron las pruebas como las del tipo PCR y rápidas para detectar el COVID-19.

Este grupo fue atendido a inicios de junio en diversas áreas en el interior del hospital, así como en las jornadas de atención médica en domicilios, detalló. Las pruebas rápidas se hicieron en un periodo de quince días, dijo el doctor.

Carrillo explicó que la prueba serológica (IgM e IgG) permite a los especialistas obtener, mediante la extracción de sangre, resultados confiables e inmediatos.

“Si durante la realización los resultados dan positivo significa que la persona tuvo la enfermedad, pero que cuenta con anticuerpos para atacar y combatir el virus”, comentó él.

Sandra Villao, jefa de Patología Clínica del HTMC, explicó que para obtener el plasma se extrae la sangre y se introduce en la máquina de centrifugado, separando el plasma de las células de la persona recuperada, este proceso dura aproximadamente dos horas y media.

Añadió que analizaron la sangre de cada paciente para descubrir anticuerpos de buena calidad y desarrollar la extracción de plasma, tratamiento que está salvando vidas.

Carrillo agregó que al grupo restante que se le practicó el examen, más de 800 pacientes que no salieron con inmunidad no quiere decir que no hayan tenido o tengan COVID-19. “Existe la posibilidad de que alguno de los pacientes no haya salido con la inmunidad pero sí haya tenido el COVID, a veces el reactivo ya no lo detecta”, explicó el médico.

Añadió que depende mucho del tiempo en que el paciente se somete a la prueba. “En cierto tiempo de haberse infectado el paciente el organismo tiene un tiempo en que reacciona con los anticuerpos, generalmente ocurre una semana después de los primeros síntomas de la infección. Hay pocos estudios que indican que es temporal. El organismo es tan complejo para determinar aun si lo va a tener temporal”, dijo.

El especialista añadió que al momento desarrollan este programa de donante de plasma de convaleciente y que como característica el donante no debe tener alguna otra infección aguda agregada, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o algún tipo de hepatitis. “Debe ser un plasma que no tenga una infección viral o bacteriana agregada. Incluso puede ser un donador diabético o hipertenso, pero que esté sano”, explicó el médico.

Añadió que varias unidades del hospital están trabajando en este proyecto para hacer la donación y desarrollar la extracción del plasma.

Indicó además que son de 25 a 30 pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) los que podrían recibir este tratamiento, pero eso dependerá de lo que les recomienden los médicos que analicen sus casos.

“Ahora vemos que existen menos pacientes en las salas críticas de atención de COVID-19, pero sí es necesario tomar en cuenta estos datos y elaborar el proceso de aprobación para cuando alguien necesite este tratamiento poderlo aplicar con los estudios y protocolos en que hemos venido trabajando en estos meses”, explicó el doctor Carrillo.

Este método se aplicó como una alternativa de tratamiento a pacientes a nivel mundial a inicios de la pandemia.

La OMS sugirió su uso en esta pandemia

La inmunidad pasiva es un tratamiento utilizado en medicina cuando no existen tratamientos específicos o vacunas disponibles para una enfermedad infecciosa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido el uso de plasma o suero de pacientes convalecientes en infecciones virales emergentes cuando no existan vacunas o tratamientos farmacológicos para infecciones.

En un artículo de los doctores Arturo Casadevall y Liise-Anne Pirofsk se explica que la terapia pasiva de anticuerpos es un método utilizado desde finales del siglo XIX. Se explica que una vez que se extrae la sangre se examinan los anticuerpos neutralizantes del virus, estos son separados en un suero que se administra de manera profiláctica y con este método reducir síntomas y mortalidad.

El hospital Luis Vernaza fue de los primeros en estudiar y aplicar el tratamiento de plasma de convaleciente en pacientes que llegaron al área de cuidados intensivos. Brenner Sabando, médico hematólogo de ese hospital, indicó que cuando se lo utiliza a tiempo es muy beneficioso, por eso se hacen muchos protocolos para aplicarlo. (I)

