Hospital de Bahía de Caráquez espera tres áreas y terreno propio

El 15 de agosto se cumple el plazo dado por la veeduría ciudadana para que se incluya tres áreas en el proyecto del hospital de Bahía de Caráquez, del cantón Sucre (Manabí).

La obra, contratada en oc­tubre del 2019, registra un avance del 45 por ciento que está dentro del cro­nograma, pero no se han incluido en el proyecto las áreas de neonatología, tomografía y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), necesarias en una casa de salud de estas ca­racterísticas, que tendrá 80 camas.

Tampoco hay una salida a un problema legal, por cuanto la obra se levanta sobre un terreno de 3,8 hectáreas que no está a nombre del Gobierno, sino que pertenece a dos em­presas que son deudoras del Estado, cuyas propie­tarias buscan llegar a un acuerdo para venderlo y saldar la deuda con el Ban­co Central del Ecuador, como ha señalado el apo­derado legal de las propie­tarias, Ricardo Ruperti.

Autoridades y ciudadanos esperan que estas exigen­cias sean atendidas en los 19 días que faltan para que se cumpla el plazo fijado, caso contrario, anuncian movilizaciones.

INCIERTO. Alexis Qui­ñónez, morador de Bahía, dijo que crece la incerti­dumbre porque el Gobier­no aún no ha dispuesto los fondos para la inclusión de las áreas mencionadas, mientras la población es atendida en el hospital de contingencia.

Orazio Bellettini, miembro del Comité Ciudadano de la Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí, indicó que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, informó por escrito que los planos para la incorpora­ción de las áreas de UCI, neonatología y tomografía, en el hospital Miguel H. Al­cívar, solo existen en ver­sión preliminar y que ha dispuesto su elaboración para que el Ministerio de Salud los apruebe.

El MTOP pasó a ser unidad ejecutora de la obra tras la eliminación del Secob.

DISEÑO. Fausto Erazo, de la empresa constructora FE, señaló que los diseños de las unidades de UCI, neonatología y tomografía pueden ser ejecutados por la propia fiscalización, ya que necesariamente debe firmarse un contrato com­plementario para que el constructor ejecute estos trabajos adicionales y tam­bién para la fiscalización, que debe verificarlos.

En ese contrato comple­mentario se podría incluir el costo de esos estudios, señaló Erazo.

Luis Mendoza, presidente de la veeduría ciudadana de Bahía, remarcó que esta situación les deja una sen­sación agridulce, ya que ven con buenos ojos que el avance de la obra física supera el 40 %, pero por otro lado existe la preocu­pación latente porque no se formaliza la inclusión de las tres especialidades, su­mamente necesarias para esta casa de salud.

El coordinador zonal de Salud, José Hernández, dijo que el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, se pronunciará mañana so­bre este y otros hospitales de la provincia, en una re­unión que mantendrá con el Frente Cívico de Manabí.

El hospital de contingen­cia funciona en el centro de guías penitenciarios del Ministerio de Justicia.

Inicialmente mantuvo 13 especialidades, con 64 ca­mas en hospitalización, 11 camas en emergencia y 6 cunas en neonatología (81 camas).

En febrero del 2019 se contrató la construcción de tres módulos hospitala­rios, por 487.873 dólares, y se habilitaron las áreas de emergencia, cirugía, pe­diatría y neonatología. En la actualidad hay 18 espe­cialidades y 92 camas.

FISCALIZACIÓN. El re­presentante de la fiscali­zadora Joalnapi, Franklin Calderón, a quien la Fisca­lía identifica como “Ban­quero”, fue detenido por lavado de activos y poste­riormente fue vinculado al caso del exasambleísta Daniel Mendoza, por delin­cuencia organizada en el caso del hospital de Peder­nales. La empresa mantie­ne su contrato.

EMERGENCIA. La falta del hospital se evidencia más en la pandemia.

Lincoln Palacios, director distrital de Salud, expli­có que el mes pasado tu­vieron copado el cien por ciento de la capacidad (7 camas) y que desde este mes los afectados de Jama y Pedernales, que antes eran derivados a Santo Do­mingo, son atendidos en esta casa de salud, por lo que aumentó la demanda.

Indicó que una de las ven­tajas es que los pacientes que tienen mejoría, o no presentan síntomas gra­ves, son llevados al cen­tro de aislamiento, que ya entró en funcionamiento en la parroquia Leonidas Plaza, para personas que tienen temor de contagiar a sus familiares.

