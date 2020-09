Hallan sin vida a los otros dos pescadores desaparecidos en Bahía de Caráquez

La mañana de este domingo 20 de septiembre del 2020, fueron encontrados sin vida los otros dos pescadores que habían desaparecido hace días en el mar frente a Bahía de Caráquez.

El hallazgo de los dos infortunados se produjo en el sector de Briceño.

Los infortunados respondían a los nombres de Mario Alberto Arreaga y Joel García. El otro fallecido, hallado este sábado, respondí a Luis Alberto Roos.

Desaparecieron

La mañana del miércoles 16 de septiembre de 2020, tres pescadores salieron a faenas de pesca desde la zona del mangle 2000, cantón Sucre, provincia de Manabí. Sus llegadas estaban prevista para el mediodía, pero no fue así.

Mario Alberto Arreaga, Joel García y Luis Alberto Roos, tripulaban la fibra de vidrio Natalia Jeremías que salió a una jornada habitual de trabajo en las aguas manabitas.

Luego de más de 48 horas sin conocer de su paradero, los familiares realizaron la denuncia en la Capitanía del Puerto. Del hecho también tomó conocimiento la alcaldesa de Sucre, quien instó a los demás entes a promover la búsqueda de los hombres de mar.

Los allegados, incluso, acudieron hasta el Centro Forense de Manta a consultar sino existía algún cuerpo no identificado que haya arribado hasta esa dependencia.

Posteriormente fueron alertados por otros pescadores de un presunto ataque pirata, lo que aumentó su preocupación.

No fue hasta la mañana de este sábado 19 de septiembre, aproximadamente a las 10:30, que una trágica noticia los impactó.

Según un informe policial, el cuerpo de Luis Alberto Ross Gilces, de 38 años, fue hallado sin vida en la playa de Punta Napo, de la misma jurisdicción manabita.

De acuerdo al detalle preliminar, se trataría de una muerte por sumersión. Sin embargo, los deudos no descartan que haya existido de por medio un ataque de ladrones de mar, hipótesis que mantienen debido a que no hay noticias de los otros pescadores desaparecidos.

Fuente:Manabi Noticias-Diario Digital