Gwen Stefani (video)

Gwen Renée Stefani (Fullerton, California, 3 de octubre de 1969),10​ más conocida como Gwen Stefani (pronunciado /ˈɡwɛn stɛˈfɑːni/), es una cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense. Debutó como cantante en No Doubt en 1986 y alcanzó la fama con el tercer álbum de estudio de la banda titulado Tragic Kingdom. De este se lanzó el sencillo «Don’t Speak», uno de los más reconocidos en la historia mundial. Los siguientes álbumes del grupo fueron Return of Saturn, Rock Steady y Push and Shove, que incluían influencias de ska y new wave.