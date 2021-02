Guillermo Lasso supera en votos a Yaku Pérez

El candidato Guillermo Lasso (CREO) superó la tarde de este miércoles 10 de febrero de 2021 a Yaku Pérez (Pachakutik) en el escrutinio de actas de la primera vuelta electoral. Ambos han protagonizado una contienda personal para conocer al ganador del segundo lugar de los comicios y acreedor a continuar en carrera por la Presidencia de la República.

A las 17:30 se registró una nueva actualización en el sistema de conteo de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hasta ese momento, Pérez mantenía una corta diferencia de votos con Lasso. Sin embargo, con el procesamiento de un acta con novedad, la balanza se invirtió.

Actualmente Lasso tiene el 19,63% de votos del padrón electoral, que representa un total de 1’770.272 electores. Pérez, descendió al 19,62%, con 1’769.253 votos. La diferencia que los separa es de 1.019 votos.

El candidato de Pachakutik, Yaku Pérez reaccionó y dijo que pedirá a la Contraloría, una auditoría forense electoral en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha y Esmeraldas; incluso si ello requiere abrir las urnas y verificar voto a voto los resultados en esas 6 provincias y aseguró que los asambleístas electos del movimiento indígena preparan una denuncia penal en la Fiscalía por «fraude.»

Por su lado, Guillermo Lasso se proclamó como candidato para la segunda vuelta contra Arauz y aseguró que incluirá en su plan de gobierno las propuestas de los sectores sociales que votaron por otros postulantes a la Presidencia. «Vamos hacia la victoria el próximo 11 de abril», declaró.

Hasta las 20:00, a escala nacional se ha procesado el 99,89% de actas. Aún resta por computar 42 actas, equivalentes al 0,11% del padrón, y revisar 1.062 actas con novedad. Según la tendencia, Lasso incrementaría su ventaja.

El CNE no ha proclamado al acompañante de Andrés Arauz (Unes Ecuador) en la segunda vuelta electoral del 11 de abril. Mientras no termine el 100% del escrutinio total, los resultados no tienen el carácter de definitivos.

Los votos de Lasso y Pérez han estado en constante cambio desde las 17:00 del domingo 7 de febrero, cuando finalizó la primera vuelta y arrancó el conteo de sufragios. La diferencia entre ambos ha sido tan corta que se intercambiaron el segundo lugar en varias ocasiones.

Pérez alcanzó 50.000 votos por arriba de Lasso hasta el mediodía del martes, desde entonces inició su descenso. La mayoría de actas con novedades son de la Costa, en provincias donde Lasso tiene mayor aceptación.

Sin embargo, el candidato de Pachakutik alega fraude y su movimiento político convocó a movilizaciones en todo el país para exigir al CNE que respete la soberanía popular. Lasso, en un tono conciliador, recordó que la institucionalidad democrática está por encima de los intereses personales. Por lo que instó a respetar los resultados finales. (I)

fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/