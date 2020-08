Guillermo Lasso dijo que acepta su candidatura por Creo a la Presidencia de la República.

Bajo intensas medidas de bioseguridad, el movimiento Creo presentó el lunes 17 de agosto del 2020, en Guayaquil, a su binomio presidencial: Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. En un discurso de 21 minutos, Lasso afirmó que llegó el momento de darle la oportunidad al cambio, con gente honesta y experiencia. En su alocución, afirmó que ha recorrido el país y conoce la realidad nacional, por lo que se ha preparado para ser el Jefe de Estado. «Les ofrezco mis 50 años de experiencia generando empleo y ayudando a las empresas, liderando equipos de profesionales honestos que saben hacer las cosas, ayudando a la gente a realizar sus sueños. Pongo al servicio de los ecuatorianos toda mi experiencia».

Esta presentación surge una vez que Creo realizó sus elecciones primarias el pasado sábado 15 de agosto. Ampliar Lasso habló de sus planes para la Presidencia, al aceptar su candidatura este 17 de agosto del 2020. Foto: Cortesía Guillermo Lasso dijo que busca dignificar la política en el país y que lo que se viene no es una elección cualquiera. «El 7 de febrero no podremos desperdiciar el voto, ya no otra vez». En esa línea, acotó que este lunes se presentaba como la alternativa: «Acepto la candidatura a la Presidencia de la República del Ecuador para lograr el cambio en el país, hoy iniciamos juntos el camino hacia ese país con una economía estable, que atraiga la inversión local y la internacional». Añadió que el país lleva varios años en manos de gobiernos populistas, irresponsables y corruptos. «Llevamos varios años bajo un modelo económico fracasado».

Lasso agregó que su gobierno tendrá una economía abierta, que reactivará la economía y generará empleos. También combatirá la corrupción, traerá salud, paz y seguridad. El presidenciable recordó, además, que en materia de Salud ya trabajó durante la pandemia en la iniciativa Salvar Vidas, que entregó ayuda a distintas casas de salud en el país. Indicó que ahí trabajó «en binomio» con Borrero. «Mientras los corruptos se robaban la plata de las medicinas, un grupo de ecuatorianos enfrentaba la pandemia como mejor sabe hacerlo: siendo solidario, siendo sensible». Borrero, en su discurso, aceptó la nominación para la segunda magistratura. Dijo que buscará transformar al sistema de salud y que trabajará para erradicar la corrupción. Sobre la forma de hacer campaña, Lasso dijo que se deberán respetar las restricciones sanitarias, pero que irá a los barrios populares a medida de que se vayan flexibilizando las medidas.

«Vamos muy bien, no tenemos duda de que vamos a ganar». Recordó que esta vez no hay un candidato – Estado como en las elecciones del 2017. Recordó que ese entonces se debió recurrir «a un apagón» para poner en Carondelet al candidato oficialista. También se refirió sobre la conformación de listas, pues algunos de los actuales legisladores no serían considerados para la reelección. «Unos han jugado un buen partido y serán un buen fichaje en nuestro gobierno».

FUENTE:

https://www.elcomercio.com/actualidad/guillermo-lasso-acepto-candidatura-presidencial.html.