Gremios rechazan regreso presencial a las aulas aunque sea como plan piloto

Como un riesgo para la salud y para la vida, calificó la Unión Nacional de Educadores (UNE), a un plan piloto gubernamental para el retorno voluntario a clases en medio del coronavirus. Se lo aplicaría en un colegio privado de Guayaquil, a partir de septiembre.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, afirmó -mediante una rueda de prensa virtual- que hay un recorte presupuestario para la educación que supera los $900 millones y de ellos $450 millones, que se destinaban a infraestructura y mantenimiento. No hay ni para la fumigación de las instituciones educativas, acotó Vargas, para quien la propuesta gubernamental es descabellada.

Según la dirigente, el ministerio de Educación autorizó un incremento de estudiantes por aula, de 35 a 40. Ello, agregó, implica hacinamiento y despido de docentes.

Otros inconvenientes para el gremio, son un sistema de salud pública colapsada y que un 70% de alumnos no posee herramientas telemáticas.

Hilario Beltrán, presidente de la UNE del Guayas, se mostró de acuerdo con la oposición de la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri.

Ella señaló que las clases presenciales en Guayaquil están suspendidas en lo que resta del año lectivo 2020-2021, porque no se iba a arriesgar la salud de los estudiantes. «En Guayaquil no va a haber plan piloto ni plan presencial, ni plan a corto ni a mediano plano en este año lectivo. No habrá clases presenciales, no podemos arriesgar a nuestros niños y jóvenes cuando recién le estamos cogiendo las riendas al COVID-19 en esta ciudad», reiteró Viteri.

Beltrán aseguró que hay presión al Gobierno para regresar a las aulas. «El Gobierno tiene que darnos las garantías sino serán los responsables de la vida de todos nosotros», acotó.

En tanto que Jorge Intriago, de la UNE de Manabí, hizo un llamado a los alcaldes para que se pronuncien debido a que son quienes monitorean cómo está la pandemia en sus cantones.

Nelly Miño, subcoordinadora nacional de la Red de Maestros, señaló que existen carencias en el ámbito educativo como ausencia de personal de limpieza, de seguridad, de insumos y materiales de desinfección. Además que debido al normal comportamiento de niños y adolescentes no observan estrictamente los protocolos de prevención y autocuidado.

«Creemos que debe prolongarse el tiempo requerido para brindar una mínima garantía de protección en el retorno a clases presenciales», agregó Miño. (I).

FUENTE_ELUNIVERSO