Gobierno rechaza posible demanda de la Conaie contra el Estado

Ante la posibilidad de que sectores indígenas demanden contra el Estado, por el supuesto uso excesivo de la fuerza en las protestas de octubre de 2019, el Gobierno prepara un informe detallado a cargo de la Procuraduría General del Estado y la Cancillería sobre esos hechos.

Esta documentación irá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a donde ha dicho que acudirá la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En criterio del vicepresidente, Otto Sonnenholzner, la posibilidad de demanda contra el Estado carece de sustento, porque hubo gente que actuó en forma ilegal. Se afectó, dijo, a ciudadanos que poco o nada tenían que ver con la situación de la eliminación de los subsidios de las gasolinas y el diésel, como fueron los casos de varios policías, militares y periodistas que resultaron secuestrados.

Se muestra solo un lado

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que lastimosamente algunos sectores parecen haber olvidado el panorama completo de los “lamentables hechos de octubre”, y pretenden mostrar solo un lado de la historia. “Hay que entender que la violencia organizada nunca será el camino del país”, comentó.

Moreno está molesto

El presidente, Lenín Moreno, se ha mostrado molesto con el movimiento indígena por la demanda que presentará en cortes internacionales, por el aparente uso excesivo de la fuerza durante las violentas protestas de octubre pasado, en las que fallecieron una decena de personas.

“Pocas cosas me descomponen emocionalmente”, admitió el mandatario. Visiblemente enojado, aseveró que ha recibido “con indignación” esta amenaza de tipo judicial. (SE)

Acusación de la Conaie

° En un comunicado, la Conaie sostiene que la CIDH condena enérgicamente la violación al derecho a la vida de las víctimas, mismas que “habrían ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes no representaban una amenaza inminente” a los agentes de seguridad del Estado en el marco de las protestas.

Especialmente, agrega, la CIDH advierte que la precipitación de dos personas del puente de San Roque habría ocurrido en un operativo policial.

Mi opinión en 30 segundos

Rafael Oyarte – Constitucionalista

‘La CIDH no juzga el caso’

° Una demanda ante la CIDH puede ser presentada por cualquier ciudadano que sienta que sus derechos han sido vulnerados por el Estado. Pero la CIDH no juzga el caso, sino actúa como una especie de fiscal y puede promover un acuerdo amistoso de reparación entre las partes como ocurrió con la desaparición de los hermanos Restrepo. Esto puede durar años. Si no hay un acuerdo, el caso puede judicializarse y pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), donde puede demorar años. El Gobierno ha dicho que el informe de la CIDH es pernicioso y la Conaie desconoce todo lo que ocurrió. Como país esperamos que esta demanda no se concrete”

fuente:https://lahora.com.ec/