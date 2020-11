GOBIERNO DE MANABÍ RECHAZA DECISIÓN DE UN JUEZ DE LOS RÍOS Y SEGUIRÁ DEFENDIENDO LOS RECURSOS DE LA PROVINCIA

El pasado 30 de octubre, el Gobierno Provincial de Manabí apeló la decisión de un Juez del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos, quien, a través de su fallo, pretende beneficiar a la empresa RANICOR y evitar que el Gobierno de Manabí de por terminado el contrato para la construcción del Sistema de Riego y Drenaje Tecnificado San Agustín – Los Caras – Km 20 y el caso será conocido por un Tribunal de la Corte Provincial de esa jurisdicción.

En la audiencia, donde la compañía solicitó una acción de protección a su favor, la defensa del Gobierno Provincial demostró una serie de irregularidades en la obra contrata sin concurso público y sin actualización de estudios tal como lo manda el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública, el 8 mayo de 2017, durante la administración del prefecto Mariano Zambrano, con recursos de la Ley de Solidaridad y de un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador.

Entre la serie de irregularidades que motivaron la decisión de rescindir el contrato están la firma de un Contrato Complementario que viola los artículos 85 y siguientes de la Ley de Contratación Pública, al superar el 40% de rubros nuevos, diferencias de cantidades y costo más porcentaje, cuando lo legal es hasta el 15%.

Además, se encontró que en el informe donde se aprueba el rediseño, tiene una firma falsificada de una funcionaria de la institución, por lo que esta administración procedió a denunciar este hecho y el próximo 12 de noviembre, inicia juicio penal por presunto tráfico de influencias contra dos funcionarios de la institución.

Por su parte el Banco de Desarrollo del Ecuador, en mayo del 2019 alertó que se estarían reconociendo rubros no considerados en el contrato principal, inconsistencias en pagos de rubros no completos, duplicidad de pagos de rubros, entre otros hechos.

El contrato inicial fue firmado por más de 15 millones de dólares y tenía un plazo de construcción y entrega de un año; sin embargo, han pasado tres años y la empresa RANICOR no ha cumplido, perjudicando a las comunidades y agricultores de los cantones Sucre y Tosagua.

Con la decisión del prefecto Orlando, el Gobierno de Manabí recuperará más de 6 millones y medio de dólares que fueron cancelados por la administración anterior, con lo cual será posible terminar esta obra que es esperada por años por los habitantes de esta zona.

Gracias al trabajo transparente y comprometido del prefecto Leonardo Orlando, se está poniendo en orden la contratación pública en el Gobierno Provincial de Manabí, lo cual permite administrar responsablemente los recursos de la provincia.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Portoviejo, 03 de noviembre del 2020