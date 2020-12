Gobierno de Ecuador confirma la llegada de 50 000 dosis de vacunas Pfizer en enero del 2021

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, confirmó la llegada al país de las primeras 50 000 dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para enero del 2021. “Con Pfizer hay un acuerdo firmado para que las primeras 50 000 vacunas lleguen en enero a Ecuador. De los dos millones de dosis, se subirán a 4 millones. Las negociaciones duran bastante tiempo, sin embargo, hemos roto los tiempos presupuestados para que Pfizer firme hoy este acuerdo”, dijo Zevallos, la tarde de este miércoles 30 de diciembre del 2020. Zevallos informó que por el total de las vacunas que llegarán al país, el Gobierno Nacional ya canceló USD 4 millones de anticipo. “No tenemos fechas, porque todo dependerá de varios factores logísticos como la distribución de las mismas. Nadie puede tener eso”, dijo sobre la fecha de llegada de las demás dosis. El Ministro espero que las vacunas adquiridas a Pfizer lleguen dentro del primer trimestre del año. También informó que en el país ya se contabilizaron más de 14 000 fallecidos en el contexto de la pandemia y más de 211 000 casos confirmados de covid-19 con pruebas PCR. Las vacunas van a cubrir a nueve millones de ecuatorianos.

“Desde hace dos meses hemos venido trabajando con el sector privado, la academia, el IESS y las alcaldías”, para coordinar la logística de la vacunación. Para ese fin, recordó, se hace un trabajo con dos firmas internacionales (JSI y AID), que tienen experiencia en este tema. Decenas de aglomeraciones tras la final de la Liga Pro 26 238 personas estuvieron el martes 29 de diciembre del 2020 en los festejos tras la final del fútbol, y un total de 66 eventos en 12 provincias del país. Las complicaciones mayores se dieron en Guayas, donde se reportaron 15 650 personas. Solo en Guayaquil fueron 9 750 personas en las calles, fuera del toque de queda. Así lo dio a conocer Juan Zapata, director del ECU911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, quien pidió a la ciudadanía respetar las medidas preventivas y evitar las aglomeraciones para que eventos como estos no representen un nuevo riesgo de contagios masivos. Zavallos indicó que si bien hay un factor de riesgo externo, ante el hallazgo de la nueva cepa del covid-29, la falta de control dentro del país también implica un riesgo muy alto para la expansión del virus.

Al respecto dijo que la medida de no cerrar los aeropuertos para pasajeros que vienen del extranjero sí está dando resultados con la aplicación de los respectivos protocolos en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Desde el 22 de diciembre pasado, indicó, de las pruebas de antígenos tomadas a los viajeros un 2,6% ha dado resultados positivos. En Guayaquil ha sido el 0,46% de pruebas con esos resultados. En esos casos, indicó se ha aplicado el aislamiento obligatorio previsto. El COE nacional ratifica medidas restrictivas En su última reunión, que se realizó este miércoles 30 de diciembre, el COE nacional ratificó la vigencia de las disposiciones emitidas en las resoluciones firmadas el 21 y 22 de diciembre. Esto es el toque de queda de 22:00 a 04:00, la restricción vehicular por número de placas, la ampliación de horarios en centros comerciales, aforo en las zonas comunales de hoteles y restaurantes, la prohibición de quema de monigotes en el espacio público, de venta de bebidas alcohólicas y venta y quema de pirotecnia. Zapata indicó que este domingo 3 de enero del 2021, el COE nacional hará un nuevo análisis de resultados de estas decisiones para determinar si se requiere o no extender las medidas. De no darse un pronunciamiento oficial, las medidas finalizarán en los plazos anteriormente estipulados. El presidente del COE nacional también informó que este organismo emitió un exhorto a todos los líderes y movimientos de partidos políticos a que cumplan sus actividades de campaña electoral con todas las medidas de seguridad.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-confirma-dosis-vacunas-covid.html.