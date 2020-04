Gobierno crea nuevos impuestos para alimentar una cuenta nacional contra la crisis

El presidente de la República, Lenin Moreno, hizo un llamado a un gran acuerdo de Unidad Nacional para implementar seis medidas para enfrentar la triple emergencia actual: sanitaria, económica y social.

Esta estrategia para vencer a una emergencia que no tiene precedentes en la historia reciente del país, se realizó “junto a los mayores y mejores expertos del país”.

La primera medida es la creación de una Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria para asegurar la atención de la salud, la provisión de alimentos y la protección del empleo.

Esta cuenta no la administrará el Gobierno. Será liderada por representantes de la sociedad civil que controlarán que los ingresos se destinen, exclusivamente, a asegurar salud, alimentos y empleo.

Por eso, esta cuenta tendrá dos fuentes. La primera, según Moreno, será de las empresas para las empresas.

El objetivo es que el pequeño productor no quiebre y así lograr que nadie se quede sin su trabajo. Así, las empresas grandes, es decir, aquellas que ganaron más de un millón de dólares, aportarán con el 5% de esa utilidad, en tres pagos mensuales.

“Voy a poner un ejemplo. A una panadería que no alcanza a pagar a sus trabajadores o que necesita dinero para poder comprar la harina, la levadura y la leche; esa cuenta nacional le entregará recursos para que pueda seguir funcionando. Con esto, nadie cerrará su negocio, nadie perderá su empleo.”, dijo.

La segunda fuente será “de los ciudadanos, para los ciudadanos”. Durante nueve meses, quienes tengan un ingreso mensual, harán una contribución progresiva, sobre la base de ese ingreso. No pagarán esta contribución quienes ganen menos de 500 dólares mensuales.

“Por ejemplo, quienes ganen 500 dólares mensuales pagarán 2 dólares mensuales; y quienes ganan 50.000 dólares mensuales, pagarán 4.400 dólares”, aclaro el primer mandatario.

Con el fondo creado por estos aportes, se ampliará el Bono de Protección Familiar, con la inclusión de otro millón de familias más que se suman a los 950.000 ecuatorianos que ya están recibiendo ese beneficio. La cobertura, de esta manera, llegará a casi dos millones de familias pobres del Ecuador.

Paquete de medidas a la Asamblea Nacional

Moreno confirmó que enviará inmediatamente al legislativo una iniciativa que comprende cinco decisiones adicionales. En primer lugar, nadie podrá ser desalojado por retrasarse en sus pagos de arriendo, mientras dure la emergencia y hasta 60 días después. “Sugerimos que arrendadores y arrendatarios se pongan de acuerdo en el monto del arriendo y su forma de pago”, afirmó

En segundo lugar, el IESS ampliará, por 90 días más, su cobertura de salud para quienes se queden sin empleo. Es decir, serán 120 días de cobertura en total.

En tercer lugar, el seguro de desempleo se cobrará en siete días y ya no en 60. Además, se ampliará la cobertura.

En cuarto lugar, para que los niños no abandonen la escuela privada, se entregará, a los padres y madres de escasos recursos, una ayuda para cubrir un porcentaje de la pensión. “También en este campo, sugerimos que las instituciones educativas privadas lleguen a acuerdos con los profesores y padres de familia, para reducir costos”, acotó el presidente.

En quinto lugar, a través del apoyo de la comunidad internacional, el país recibirá un nuevo financiamiento del BID Invest, la CAF, el Banco Mundial y el nuevo Banco de Desarrollo de Estados Unidos, que servirá para poder otorgar créditos con período de gracia, bajo interés y sin garantías, con lo que se busa el alivio inmediato de la liquidez de las empresas.

“Esta reforma legal tan necesaria, que propondremos a la Asamblea Nacional, tiene como objetivo impulsar acuerdos para mantener y defender la producción, el empleo y la dolarización”, aseguró Moreno

Menos pagos por deuda externa

Moreno recalcó que parte de la estrategia también incluye renegociar la deuda externa que otros nos dejaron. “Haremos lo que hace cualquier persona en dificultades: acordar cómo reducir los pagos y así, contar con más recursos para la emergencia”, comentó

En este contexto, el primer mandatario recalcó que la solución está en las manos de todos y cada uno de los 17 millones de ecuatorianos.

“Solidaridad, cuidando a los contagiados en su aislamiento. Solidaridad de los afectados, aislándose, para no contagiar a los demás. Solidaridad de los que tienen con los que no tienen, con los que les falta todo. De cada uno de nosotros depende ganar esta guerra. De cada uno de nosotros, depende que todos salgamos adelante. Uno no se salva solo, pero, ayudando a los demás, nos salvamos todos”, concluyó. (JS)

fuente:https://lahora.com.ec/