Gobierno chino rechaza intención del Partido Socialista Ecuatoriano de enjuiciarlo por el COVID-19 y lo acusa de politizar la pandemia

El gobierno de la República Popular China, a través de su embajada en Quito, publicó el viernes 1 de mayo un comunicado de rechazo en respuesta al anuncio del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) de enjuiciar al régimen chino «para reclamar por los muertos, daños y perjuicios causados al Ecuador y al mundo», según detalla la cuenta Twitter del partido, que además asegura que (China) «ocultó información sobre brote de COVID-19, no advirtió la gravedad de la situación, manipuló cifras y no alertó oportunamente sobre el peligro». Lea aquí el comunicado de China

Este anunció se lo realizó el 28 de abril pasado a través de una carta abierta firmada por Enrique Ayala Mora y Marcela Arellano, presidente y secretaria ejecutiva del PSE, respectivamente. El comunicado del Partido Socialista llama además a otros sectores a unirse al enjuiciamiento, que sería presentado en los siguientes días.

Ante esto, el gobierno chino catalogó a la epidemia de COVID-19 como el mayor desafío de la humanidad después de la segunda guerra mundial; reconoció que ha causado daños severos a todos los países del mundo incluidos China y Ecuador; pero lamentó que «algunos políticos han politizado gravemente el tema de la epidemia. «Y dicha carta abierta sin fundamento que llama al juicio a China en realidad es incitar al nacionalismo y odio contra los chinos. La parte china expresa un fuerte rechazo a dicho acto», afirmó China a través de su embajada.

Además, en su carta abierta el PSE habla de un recrudecimiento del virus en China y acusa a ese país de emitir más propaganda que información, además de la disputa con el gobierno de Estados Unidos sobre el origen no establecido de la enfermedad.

China también responde a estos pronunciamientos.

Crecen las dudas sobre la información oficial de China sobre la aparición del coronavirus COVID-19

«En dicha carta se reconoce que aún no está claro el origen del virus, y eso corresponde a la realidad. Pero acusar responsable a China por la propagación de la COVID-19, o incluso exigir compensación por China, es una farsa política absurda que no tiene razón ni base legal», dice el comunicado chino.

Agregan que no existe ninguna ley internacional que respalde culpar a un país simplemente por ser el primero en reportar una enfermedad. «Lo que China merece es un reconocimiento justo, no una acusación infundada. El juego de echar la culpa no encuentra apoyo del pueblo ni se saldrá con la suya».

En tanto, las acusaciones del PSE fueron criticadas por el movimiento Juventud Socialista del Ecuador que calificó su carta abierta de llamado a juicio como «un vergonzoso pronunciamiento político» y aseguró que «el comunicado no representa el sentir de las bases y de los diferentes sectores que constituyen el socialismo ecuatoriano».

Asimismo, la asambleísta Silvia Salgado rechazó el pronunciamiento del PSE a través de una carta con membrete de la Asamblea Nacional. La legisladora aclaró que el pronunciamiento «no representa la postura mayoritaria de militancia de base y de otros liderazgos públicos que hemos presidido esta organización política». Además agradeció a China por la solidaridad recibida para enfrentar la crisis del COVID-19.

Ambos apoyos fueron resaltados por China en su comunicado que lo concluyó pidiendo parar la politización del brote y hacer contribuciones que beneficien al combate contra el virus en Ecuador y en otros latitudes del mundo. «Sólo con solidaridad y cooperación podremos lograr ganar-ganar y vencer al enemigo común que es el virus mismo», culminó.

