La Fundación Rotaria ha aprobado la concesión de su solicitud de Subvención Global GG2099261: “Fish market and food service for Bahía de Caráquez in Manabí Province of Ecuador”. La solicitud es presentada por el RC Quito (D4400, Ecuador) and RC Zürich-Knoaueramt (D2000, Suiza), y el monto de la subvención es de US$133.000.

El próximo paso es procesar el pago de los fondos de La Fundación y clubes rotarios aportadores y transmitirlos al CR Quito.